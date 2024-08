Tennis : Un Français lui fait péter les plombs, Alcaraz s’excuse !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce vendredi, Gaël Monfils a réalisé un véritable exploit en éliminant Carlos Alcaraz du Masters 1000 de Cincinnati, le tout en trois sets (4-6, 7-6, 6-4). Apparu extrêmement frustré sur cette rencontre, le petit prodige espagnol a notamment fracassé sa raquette. Le joueur de 21 ans à tenu à s’excuser pour son comportement.

La foudre s’est abattue sur Carlos Alcaraz. Considéré comme l’un des grands favoris de cette édition 2024 du Masters 1000 de Cincinnati, le jeune Espagnol a été vaincu par Gaël Monfils. Après la rencontre, ce dernier révélait avoir vécu un véritable calvaire.

« C'était impossible de gagner ce match »

« Pour être honnête, c'est difficile. J'ai l'impression que c'était le pire match de ma carrière », déclarait ainsi Carlos Alcaraz. « Je ne pouvais pas jouer, je n'y arrivais pas. Je me suis pourtant bien entraîné. Les jours précédents, je sentais bien la balle, je bougeais bien. Mais, sur ce court, j'avais l'impression que c'était un autre sport. Les balles étaient plus rapides sur le Central, elles rebondissaient plus. À l'échauffement, je me suis dit que les sensations étaient totalement différentes. Franchement, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai perdu mon contrôle. C'était impossible de gagner ce match ».

« Cela ne devrait pas arriver sur le court »

Et alors qu’à de nombreuses reprises, Carlos Alcaraz a totalement dégoupillé sur cette rencontre, en fracassant plusieurs fois sa raquette, le Murcien a tenu à s’excuser par l’intermédiaire d’un message publié sur son compte Instagram : « Je tiens à m’excuser pour mon attitude d’hier, ce n’était pas bien et cela ne devrait pas arriver sur le court. Je suis humain, la nervosité s’est accumulée et parfois c’est très difficile à contrôler quand il y a cette tension. Je vais travailler pour que cela ne se reproduise plus. Maintenant, il est temps de penser à New York ! ».