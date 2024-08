Tennis : Tombeur d’Alcaraz, Monfils jubile !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce vendredi, Gaël Monfils a fait sensation à Cincinnati. Le Français a triomphé de Carlos Alcaraz, qui a complètement perdu ses moyens. Plus tard dans la soirée, Monfils était (déjà) de retour sur le court, et s’est incliné cette fois-ci face à Holger Rune. Malgré cette élimination frustrante, « la Monf’ » s’est dit très heureux de son parcours sur ce Masters 1000.

Gäel Monfils aura totalement vibré sur ce Masters 1000 de Cincinnati. Opposé au prodigieux Carlos Alcaraz en 16èmes de finale, le Français s’est imposé en trois sets ce vendredi (4-6, 7-6, 6-4). Après la rencontre le numéro 3 mondial affirmait avoir vécu un calvaire face à Monfils.

« J'ai l'impression que c'était le pire match de ma carrière »

« Pour être honnête, c'est difficile. J'ai l'impression que c'était le pire match de ma carrière. Je ne pouvais pas jouer, je n'y arrivais pas. Je me suis pourtant bien entraîné. Les jours précédents, je sentais bien la balle, je bougeais bien. Mais, sur ce court, j'avais l'impression que c'était un autre sport », déclarait ainsi Carlos Alcaraz. Mais plus tard dans la soirée, Gaël Monfils était de retour sur les courts, et s’est malheureusement incliné face à Holger Rune (3-6, 6-3, 6-4). Le joueur de 37 ans s’est néanmoins dit très heureux de son parcours.

« J’étais vraiment content d’avoir gagné contre Carlos »

« Je n’ai pas eu le temps de redescendre. J’ai l’impression que j’étais tout le temps au taquet. Puis Holger où c’est tout de suite un combat. Ça donne de la confiance dans le physique car je vois que je peux pousser un peu plus, mais aussi de la confiance mentale car la charge émotionnelle en match est bien plus grande. J’étais vraiment content d’avoir gagné contre Carlos, car il n’a pas perdu énormément de matches dernièrement. Oui, ça m’a donné un vrai coup de boost. Malgré la défaite, je suis content car je suis rentré sur le terrain et j’ai fait ce que j’avais à faire. Je n’ai pas réussi à avoir la victoire, mais je perds contre un jeune joueur qui joue très bien et qui a déjà gagné des Masters 1000. Je n’ai pas à rougir », a confié Gaël Monfils, relayé par WeLoveTennis.