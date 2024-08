JO 2024 : C'est l'apogée pour Djokovic, il va prendre une décision inattendue ?

Amadou Diawara

En lice pour les Jeux Olympiques 2024, Novak Djokovic est allé chercher le seul titre majeur qu'il n'avait pas remporté. Médaillé d'or à Paris, l'ogre serbe a atteint l'apogée de sa carrière. Alors qu'il a arrivé au sommet de la montagne, Novak Djokovic peut-il renoncer à l'US Open pour continuer à célébrer son titre olympique ?

Novak Djokovic s'est présenté à Paris cet été avec l'immense objectif de remporter le dernier titre majeur qui manque à son palmarès. Une performance jamais réussie auparavant. Et l'ogre serbe a rempli sa mission. En effet, Novak Djokovic a quitté les Jeux Olympiques de Paris 2024 avec la médaille d'or.

Djokovic a remporté tous les titres majeurs

Pour réussir cet exploit, Novak Djokovic a dû se frotter aux meilleurs, et notamment à Carlos Alcaraz, Rafael Nadal et à Stefanos Tsitsipas. En effet, l'ancien numéro un mondial a battu le prodige espagnol en finale (7-6, 7-6). En demi-finale, Novak Djokovic a écarté l'Italien Lorenzo Musetti (6-4, 6-2). Au tour précédent, le Serbe est venu à bout de Stefanos Tsitsipas (6-3, 7-6), et ce, après s'être imposé contre Dominik Köpfer (7-5, 6-3), Rafael Nadal (6-1, 6-4) et Matthew Ebden (6-0, 6-1).

Djokovic va boycotter l'US Open ?

Pour prendre le temps de savourer son titre, Novak Djokovic pourrait faire l'impasse sur l'US Open (19 aout - 9 septembre), comme l'a laissé entendre Laura Robson (30 ans), consultante pour Sky Sports. « Le 25e Grand Chelem ne semble pas très loin pour Novak, mais il fait une pause bien méritée. Est‐ce qu’il a envie de se présenter à l’US Open ? Il a réalisé quelque chose qu’il a décrit comme l’apogée de sa carrière sportive, donc je pense qu’il est assez difficile de repartir de zéro après cela. Nous savons qu’il peut gagner ! Nous savons absolument qu’il peut le faire, mais la question est de savoir s’il veut revenir si tôt. Comment peut‐on revivre un moment à la hauteur de celui où l’on remporte la médaille que l’on a toujours voulue ? Et il faut voir son retour en Serbie et la réaction du public. Ce sera difficile d’arriver à New York en pleine forme ! », a jugé l'ancienne joueuse britannique dans des propos rapportés par We Love Tennis.