Tennis : Federer lance un nouveau projet, il balance tout

Amadou Diawara

Wilson a conçu une nouvelle collection de raquettes en collaboration étroite avec Roger Federer (43 ans). Comme il l'a expliqué lui-même, le jeune retraité suisse fait partie de ce projet parce qu'il veut faire comprendre aux plus jeunes qu'il est important d'utiliser des raquettes qui sont en bonne condition.

Roger Federer a quitté les courts, mais il veut toujours avoir un rôle à jouer dans l'évolution de son sport : le tennis. En effet, le jeune retraité de 43 ans souhaite toujours venir en aide aux plus jeunes, et ce, pour qu'ils puissent performer au mieux. D'ailleurs, Roger Federer vient de lancer un tout nouveau projet avec Wilson. Grâce à la conception d'une nouvelle collection de raquettes, le Suisse espère sensibiliser les jeunes à utiliser des produits en bonne condition.

«C’est un processus formidable»

« Bon, qui se soucie de moi en ce moment ? Il s’agit vraiment uniquement d’une raquette. Pour, les futurs joueurs juniors, d’autres joueurs professionnels, mais aussi les joueurs amateurs. J’essaie donc de combiner toutes les connaissances que j’ai acquises au cours des 30 dernières années dans cette raquette. C’est un processus formidable et je suis très content du résultat final, pour être honnête », a confié Roger Federer, avant d'en rajouter une couche.

«Si vous jouez trop longtemps avec une raquette...»

« En général, les gens jouent avec une raquette, puis ils en achète une autre, peut‐être cinq ou dix ans plus tard. Au tennis, nous n’avons peut‐être pas suffisamment bien expliqué que si vous jouez trop longtemps avec une raquette, le point de flexion se retrouve partout. Et c’est pourquoi j’espère qu’à travers cette histoire et ma raquette, vous vous direz : ‘Vous savez quoi ? Je devrais peut‐être acheter une raquette une fois par an, deux fois par an ou tous les deux ans », a conclu Roger Federer dans des propos rapportés par We Love Tennis.