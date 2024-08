Tennis : Alcaraz «brisé» par Djokovic, elle lâche une confidence !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au début du mois d’août, Carlos Alcaraz a été défait par Novak Djokovic en finale des Jeux Olympiques de Paris 2024. Une défaite extrêmement dure pour le jeune espagnol, qui va tenter de rebondir au cours de la prochaine quinzaine du côté de l’US Open. Pour l’ancienne joueuse Rennae Stubbs, cette défaite a néanmoins « brisé » l’esprit du Murcien.

Carlos Alcaraz est il remis de la plus grande défaite de sa jeune carrière ? Alors qu’il s’apprête à entrer en lice à l’US Open, le numéro 3 mondial a perdu l’Or olympique le 4 août dernier face à Novak Djokovic (7-6, 7-6). Après la rencontre, Alcaraz affirmait pourtant que ce revers l’avait fait progresser.

« Je pense que j’ai beaucoup progressé en tant que joueur »

« Je suis également très content de mon tennis et de la façon dont j’ai géré les différentes situations. Je pense que j’ai beaucoup progressé en tant que joueur, donc je suis très content. La saison n’est pas terminée et nous devons continuer à donner le meilleur de nous-mêmes, mais je me souviendrai bien sûr de ces mois pour le reste de ma vie », expliquait l’Espagnol avec un peu de recul.

« Son cerveau est encore brisé par la perte de la médaille d’or »

Ancienne joueuse pro, Rennae Stubbs estime que cette défaite va laisser des séquelles dans l’esprit du joueur de 21 ans : « C’était une telle anomalie de voir Carlos Alcaraz perdre la tête comme ça. Notre adorable petit bébé Carlitos, qui est littéralement le plus gentil des hommes. J’ai fait une séance de questions‐réponses avec tous les joueurs de Cincinnati et la question que j’ai posée à chacun d’entre eux était : « Quelle est la personne la plus heureuse et la plus appréciée dans le vestiaire ? », et chacun d’entre eux a répondu Frances Tiafoe ou Carlos Alcaraz. Son cerveau est encore brisé par la perte de la médaille d’or. Je pense qu’il a joué beaucoup de tennis et qu’il a beaucoup de pression sur les épaules maintenant », a lâché l’Australienne dans des propos rapportés par WeLoveTennis.