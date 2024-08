Tennis : Djokovic plus fort que Nadal et Federer ? Une légende dit tout

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En réussissant à remporter l'or olympique au début du mois, Novak Djokovic a complété sa collection de grands trophées. Le Serbe courait après ce titre depuis le début de sa carrière et peut désormais aborder la fin de sa carrière sereinement. Il n'a plus de concurrence au niveau du palmarès désormais mais il court toujours après l'amour du public, qu'il n'a jamais vraiment réussi à avoir.

Cet été, Novak Djokovic a sûrement accompli l'un des plus grands exploits de sa carrière en allant chercher la médaille d'or aux Jeux olympiques, le tout en dominant ses adversaires en deux sets à chaque fois. Capable de produire un niveau de jeu incroyable malgré sa blessure au genou, le Serbe a terminé le jeu. Mais aux yeux du public, Roger Federer et Rafael Nadal sont largement devant en termes de préférences. En arrivant au sommet après eux, il a dû jouer avec ce paramètre en plus.

Djokovic est au-dessus

Novak Djokovic n'avait pas forcément besoin de l'or olympique pour être considéré comme le plus grand joueur de tous les temps. Avec son palmarès parfaitement complet, il est assurément le meilleur joueur à avoir touché une raquette. Un débat qui a fait beaucoup parler ces dernières années mais beaucoup d'observateurs ne tergiversent plus. « Cela a été difficile pour lui d’être constamment comparé à Rafa et Roger. Il a fait un travail extraordinaire en se plaçant devant ces deux‐là à bien des égards. C’est vraiment remarquable » souligne John McEnroe pour Eurosport.

« Dans 10 ou 20 ans, je pense que les gens l’aimeront encore plus »

Loin d'être le préféré du public, Novak Djokovic a toujours souffert de la rivalité avec Roger Federer et Rafael Nadal dans ce sens. Le numéro 2 mondial n'est pas apprécié à sa juste valeur et ce même après avoir battu de nombreux records. « Dans 10 ou 20 ans, je pense que les gens l’aimeront encore plus. Une fois qu’il aura arrêté de jouer, ils se rendront compte de ce qu’il a apporté à ce sport » poursuit le champion américain.