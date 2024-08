Tennis - US Open : Djokovic fait une demande spéciale !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Facile vainqueur du Moldave Radu Albot dans la nuit de lundi à mardi au premier tour de l'US Open, Novak Djokovic a signé un retour convaincant sur les courts. Le Serbe, qui n'a pas disputé de tournoi depuis sa médaille d'or aux Jeux olympiques de Paris, était programmé en dernière rotation pour démarrer la compétition, ce qui ne lui a pas forcément plu.

Vainqueur en trois sets de Radu Albot pour débuter, Novak Djokovic affrontera son compatriote Laslo Djere au prochain tour. L'an dernier, il avait eu besoin de remonter un handicap de deux manches pour s'en défaire au troisième tour. En attendant le match, il a tenu à faire passer un message subliminal aux organisateurs de l'US Open concernant la programmation.

« J’aime commencer en premier »

Grâce à son statut, Novak Djokovic ne devrait pas être délocalisé du Stade Arthur-Ashe, le plus grand court du monde. Depuis des années, il préfère jouer en night session surtout quand les températures sont élevées, comme c'est le cas en ce moment à New York. Mais certainement pas en dernière rotation, comme cela a été le cas. « L’attente a été longue, pour être honnête. Je pensais que j’allais entrer sur le terrain vers 20h15 parce que Stephens était à 6–0, 3–0 et puis tout d’un coup, ça s’est avéré être un match de deux heures et demie ou quelque chose comme ça. Il faut juste l’accepter, je suppose. J’aime jouer des matchs de nuit, mais j’aime commencer en premier » a-t-il déclaré après sa victoire, faisant référence à la victoire de Clara Burel en trois sets après une folle remontada.

Un bon début

Légèrement inquiet pour ses débuts avant son entrée en lice, Novak Djokovic pourrait devenir le premier joueur à conserver son titre à l'US Open depuis Roger Federer en 2008. A voir s'il continuera à être programmé en night session sur le Arthur-Ashe, où il a si souvent triomphé. « Oui, j’espère avoir plus d’occasions de jouer le soir et être programmé en premier pour que nous puissions commencer à une heure plus décente et terminer à une heure moins tardive. Je pense que pour les fans, il y a quelque chose de spécial dans ces fins de soirée, surtout après minuit. Pour nous, je ne sais pas. Ce n’est pas vraiment ce que vous voulez, mais vous savez, si vous remportez une victoire, alors tout va bien » conclut-il dans des propos rapportés par We Love Tennis. Le message est passé.