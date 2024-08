Tennis - US Open : Du lourd est annoncé pour Djokovic !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Opposé au Moldave Radu Albot au premier tour de l'US Open, Novak Djokovic a bien débuté sa quinzaine new-yorkaise. Le Serbe, qui n'a joué aucun tournoi depuis sa médaille d'or aux Jeux olympiques de Paris, arrive en tant que tenant du titre et il tentera de remporter son premier titre en Grand Chelem en 2024. Retrouvé depuis sa blessure au genou, il pourrait à nouveau triompher.

De retour sur les courts après avoir complété sa collection de grands titres, Novak Djokovic a l'occasion de devenir le premier joueur à conserver son titre à l'US Open depuis Roger Federer en 2008. A 37 ans, le numéro 2 mondial veut repousser un peu plus les limites et d'après l'état de forme des uns et des autres, il a de belles chances de réussir cette performance d'après de nombreux observateurs.

Djokovic favori ?

Entraîneur français très réputé sur le circuit, Patrick Mouratoglou a souvent l'occasion de s'exprimer dans les médias. L'ancien coach de Serena Williams considère Novak Djokovic comme le favori de l'édition 2024 de l'US Open. « Celui qui est le mieux placé en ce moment, c’est Novak. Après sa médaille d’or à Paris et la qualité du tennis qu’il a pratiqué pour battre Alcaraz en finale, on peut penser qu’il est totalement de retour. Il est vraiment difficile de jouer autant de matchs semaine après semaine et de gagner autant. Il est difficile de rester concentré. Sinner et Alcaraz peuvent certainement gagner l’US Open, mais si vous me demandez de choisir le favori en ce moment, j’irais avec Novak » a-t-il déclaré pour Tennis365.

Sinner et Alcaraz dans le dur ?

Vainqueur à Cincinnati dans la douleur, Jannik Sinner a vu un scandale lié au dopage lui arriver en pleine face la semaine dernière. L'Italien a de quoi être perturbé, tout comme Carlos Alcaraz. L'Espagnol, terriblement déçu de sa défaite en finale des Jeux, pourrait être encore touché par cette défaite. « Sinner a des petites blessures ici et là et même s’il a gagné à Cincinnati, il a eu plus de mal que d’habitude et il semble qu’il ait le début d’une blessure à la hanche. Il semble qu’il ait un début de blessure à la hanche. Ensuite, vous regardez Carlos et il a eu un mauvais tournoi à Cincinnati. Je ne sais pas où il en est mentalement » poursuit Mouratoglou.