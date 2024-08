Tennis - US Open : Nadal, Federer… Djokovic réalise un exploit historique !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Vainqueur de son compatriote Laslo Djere au deuxième tour de l'US Open, Novak Djokovic continue sa marche en avant vers les records. Le Serbe, toujours affamé, efface un peu plus des tablettes ses illustres rivaux puisque cette victoire lui permet d'atteindre les 90 succès à New York, soit un de plus que Roger Federer. Et surtout, il devient le premier à passer la barre des 90 dans chacun des Grands Chelems.

Qualifié pour le troisième tour où il affrontera Alexei Popyrin, Novak Djokovic peut toujours rêver d'un 25ème titre en Grand Chelem. Le Serbe continue d'écrire les plus belles pages de l'histoire du tennis puisqu'il a à nouveau ajouté une ligne de record à son palmarès. A l'US Open, il a atteint les 90 victoires, dans un tournoi qui lui a moins bien réussi que les autres.

Djokovic dépasse Federer

En s'adjugeant la victoire face à son compatriote Laslo Djere au deuxième tour de l'US Open, Novak Djokovic a donc dépassé le total de Roger Federer. Le Suisse en était resté à 89 succès sur les courts de Flushing Meadows. Toutefois, ce n'est pas encore un record puisque devant le Serbe, Jimmy Connors est encore bien installé avec 98 victoires au cours de sa carrière. Il ne pourra pas être dépassé lors de cette édition 2024.

Nouvel exploit pour Djokovic

Lorsqu'il s'engage en Grand Chelem, Novak Djokovic a pris l'habitude d'aller très loin. S'il n'a pas encore gagné cette année, il a pu étaler un peu plus ses records puisqu'il est devenu désormais le premier joueur à atteindre la barre des 90 victoires dans chaque tournoi du Grand Chelem. Cependant il n'est premier dans aucun des 4 puisqu'il est dépassé à chaque fois par un autre joueur. A l'US Open donc, c'est Jimmy Connors qui le devance encore. Le Serbe compte 94 victoires à l'Open d'Australie, 96 à Roland-Garros et 97 à Wimbledon, une machine à victoires exceptionnelle. En Australie et sur le gazon londonien, c'est Roger Federer qui triomphe encore avec respectivement 102 et 105 victoires. Le record tous Grands Chelems confondus est pour Rafael Nadal qui totalise 112 succès à Roland-Garros (pour seulement 4 défaites). Nombre de victoires dans chaque tournoi du Grand Chelem :

Djokovic : 94 à l'Open d'Australie, 96 à Roland-Garros, 97 à Wimbledon et 90 à l'US Open

Federer : 102 à l’Open d’Australie, 73 à Roland-Garros, 105 à Wimbledon et 89 à l’US Open

Nadal : 77 à l’Open d’Australie, 112 à Roland-Garros, 58 à Wimbledon et 67 à l’US Open