Tennis : Djokovic tremble, il est inquiet

Jean de Teyssière

L’US Open, dernier tournoi du Grand Chelem de l’année a débuté ce lundi ! Novak Djokovic espère remporter son premier grand tournoi de l’année, après être reparti des Jeux olympiques de Paris avec la médaille d’or. Le Serbe a laissé échapper l’Open d’Australie, Roland-Garros et Wimbledon cette année et entend bien repartir de New-York avec le trophée de l’US Open. Mais il sera opposé à un client dès le deuxième tour et s’attend à un match difficile.

La saison passée, lors du troisième tour de l’US Open, Novak Djokovic était opposé à Laslo Djere, son compatriote serbe. L’outsider remporter les deux premières manches 6-4 mais Novak Djokovic réussi une nouvelle fois à se remobiliser et à gagner le match en cinq sets (4-6, 4-6, 6-1, 6-1, 6-3). Il remportera un peu plus tard l’US Open, en disposant facilement de Daniil Medvedev en trois sets. Cette année, il sera une nouvelle fois opposé à Laslo Djere, mais cette fois-ci au deuxième tour.

«Djere est un gars qui aime jouer sur une grande scène»

Dans des propos rapportés par We Love Tennis, Novak Djokvic évoque le duel qui l’attend face à son compatriote Laslo Djere, au deuxième tour de l’US Open : « C’est bien évidemment génial pour le tennis serbe que deux joueurs serbes s’affrontent. C’est un troisième tour assuré pour l’un des deux Serbes. J’espère que ce sera moi, mais Djere est un gars qui aime vraiment jouer sur une grande scène. Je pense qu’il aime aussi les conditions ici. C’est un peu plus rapide. La balle reste basse. Il a un revers très plat en particulier et un très bon service, un excellent retour. »

«J’espère faire certaines choses encore mieux que l’année dernière»

« Il est physiquement aussi en forme que n’importe qui. Je me souviens très bien de notre match. C’était un match très difficile, se rappelle Djokovic. Je vais essayer d’analyser cela et j’espère faire certaines choses encore mieux que l’année dernière. »