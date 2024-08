Tennis : Clash à l’US Open, Gaël Monfils s’explique

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Opposé au Norvégien Casper Ruud au deuxième tour de l'US Open dans la nuit de mercredi à jeudi, Gaël Monfils a dû s'incliner en 4 sets face au numéro 8 mondial. Le Français a reçu un avertissement pour dépassement de temps au moment d'entamer la troisième manche, ce qui ne lui a pas plu du tout. Cela lui aura au moins permis de prendre largement l'avantage dans ce set, avant de s'incliner au tie-break dans le suivant. Il a tenu à donner quelques explications...

Journée noire à l'US Open pour les Français. Aucun d'entre eux n'a pour le moment réussi à rejoindre le troisième tour. Pour Gaël Monfils, au-delà de la défaite logique face à Casper Ruud, c'est un avertissement donné par l'arbitre qu'il n'a pas compris. Avant de commencer le troisième set, il a mis trop de temps pour refaire ses bandages.

« Je n'ai pas compris »

Alors qu'il était mené de deux sets par Casper Ruud en un peu plus d'une heure, Gaël Monfils voulait entamer la troisième manche avec de meilleures ambitions. Le Français a connu une petite altercation avec l'arbitre de chaise après une décision étonnante. « On est sur l'instant, dans le match. J'ai compris son point de vue, il a compris le mien. Sur le moment, il y a de la frustration. Je lui demande juste un peu plus de temps pour refaire mes bandages. Et quand je retourne sur le court, je me rends compte que j'ai oublié mes poignets. Donc je retourne à mon banc pour les récupérer, il me laisse y aller et c'est là qu'il me donne l'avertissement. Je suis méga fair-play et il me donne ça, je n'ai pas compris. Mais il n'y a rien, pour le coup » explique Monfils en conférence de presse.

Des mauvaises habitudes ?

Interrogé sur la situation, Gaël Monfils a relevé aussi la fâcheuse habitude que les joueurs de la nouvelle génération ont adoptée depuis quelques années : les pauses interminables entre les sets. Cela a été le cas pour Ruud dans ce match. Il faut préciser quand même que les conditions de jeu étaient très difficiles à New York lors de la journée d'hier. « Casper a bien pris ses sept minutes après le set. La nouvelle génération aime bien faire ça. Moi, j'ai voulu être un peu plus fair-play et ne pas sortir. J'aurais peut-être dû le faire (rires) » ironise le Parisien.