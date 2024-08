Tennis : Après la polémique, Sinner en rajoute une couche

Jean de Teyssière

Ces dernières semaines, le numéro 1 mondial Jannick Sinner a été au centre d’une polémique après la révélation de ces deux tests antidopage positifs. Si plusieurs joueurs se sont insurgés, d’autres l’ont défendu, comme Matteo Berrettini. Un soutien qui a grandement touché Jannick Sinner qui a fait un constat implacable.

L'US Open a débuté pour Jannick Sinner et le premier tour s'est presque déroulé sans accrocs. Surpris d'entrée par l'Américain MacKenzie McDonald, le numéro 1 mondial s'est finalement imposé en quatre sets (2-6, 6-2, 6-1, 6-2). Un retour à la compétition marqué par la révélation de ses tests antidopage positifs...

Berrettini défend Sinner

Alors que de nombreux joueurs se sont insurgés devant la révélation de deux tests positifs aux stéroïdes. Lucas Pouille et Nick Kyrgios se sont montrés choqués mais d’autres, comme Matteo Berrettini ont défendu Jannick Sinner : « Personne ne voudrait être à sa place. J’ai vu quelque chose de différent dans ses yeux, peut‐être moins de joie que d’habitude. Mais je le connais bien et je suis sûr que c’était une erreur. »

«Cette situation m’a appris qui est mon ami»

Dans des propos rapportés par We Love Tennis, Jannick Sinner s’est montré heureux du soutien de son compatriote : « Je suis très heureux de ce qu’a dit Matteo, nous nous connaissons bien et nous nous respectons beaucoup. Nous savons aussi comment nous sommes humainement, il m’a montré beaucoup de respect, c’était un grand honneur. Cette situation m’a appris qui est mon ami et qui ne l’est pas, j’ai compris à quel point le sport est important, mais aussi la vie en dehors du tennis, qu’il y a beaucoup de choses pires que ce que j’ai vécu. Sur le court, nous avons perdu quelques semaines de travail : je n’étais pas prêt à changer quelque chose dans mon jeu, maintenant nous y travaillons mieux que jamais, en espérant que tout se passe bien. »