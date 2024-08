Tennis - US Open : Djokovic fait un constat inquiétant !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Qualifié pour le troisième tour de l'US Open après sa victoire sur abandon de son compatriote Laslo Djere dans la nuit, Novak Djokovic a tout de même souffert. Le Serbe, pas forcément au top niveau si l'on regarde les statistiques, reste néanmoins en course pour décrocher un 25ème titre en Grand Chelem. Mais il faudra sûrement hausser un peu son niveau de jeu pour espérer aller au bout.

Facile vainqueur pour son premier tour, Novak Djokovic a dû batailler un peu plus face à un adversaire qu'il connaît très bien. Son compatriote, Laslo Djere, l'avait déjà poussé à disputer cinq sets sur ce même court Arthur-Ashe il y a un an au troisième tour. Cette fois le plus jeune des deux Serbes a fini par céder au début de la troisième manche, la faute à une douleur abdominale sur le côté gauche (6/4 6/4 2/0). Mais c'était tout sauf évident pour le numéro 2 mondial.

Djokovic en difficulté au service

Même s'il reste toujours efficace, Novak Djokovic a eu un peu de mal au service lors de ce match très disputé. Assez vite touché par la chaleur, le Serbe s'est retrouvé dans le dur lorsque Djere avait le break d'avance dans le deuxième set. S'il a inversé la situation, il faudra sûrement faire mieux que ses 47% de premières balles. « Je n’ai pas bien servi lors des deux premiers matches, donc j’essaie encore de trouver le rythme et le tempo au service. Si vous n’avez pas un bon pourcentage de premières balles, vous devez travailler pour gagner vos points. Surtout contre un joueur comme Djere, qui est très bon des deux côtés de la ligne de fond, en coup droit et en revers. C’est un joueur très solide. Il aime attaquer, mais il est aussi à l’aise en défense. Je savais donc avant le match que si je ne servais pas bien, ce qui était le cas, j’allais devoir me démener et travailler pour gagner des points. C’est ce qui a fait que les deux sets ont duré plus de deux heures » a-t-il expliqué après sa victoire.

Djokovic a dépassé Federer

En gagnant son 90ème match à l'US Open, Novak Djokovic a dépassé le total de Roger Federer. Comme bien souvent, le Serbe s'empare des records. Au troisième tour, il affrontera l'Australien Alexei Popyrin, récent vainqueur du Masters 1000 du Canada. Il faudra aussi gérer les conditions de jeu difficiles en raison de la chaleur étouffante qui règne à New York en ce moment. Heureusement pour lui, il a pour l'instant été programmé deux fois en deuxième rotation en soirée.