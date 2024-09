Tennis : La mèche est vendue pour l’avenir de Djokovic ?

Pierrick Levallet

Novak Djokovic aura vécu une année 2024 plutôt compliquée. Le Serbe n’a remporté aucun tournoi majeur hormis les Jeux Olympiques de Paris 2024. Ennuyé par les blessures, comme à Roland-Garros, Nole s’est également fait surprendre par la nouvelle génération comme à l’Open d’Australie (par Jannik Sinner) et à Wimbledon (par Carlos Alcaraz). Novak Djokovic a aussi parfois évolué loin de son niveau habituel, comme à l’US Open où il s’est fait éliminer dès le 3e tour par Alexei Popyrin.

La fin approche pour Djokovic ?

Naturellement, certains se demandent si la fin ne serait pas en train d’approcher pour Novak Djokovic. « C’est certainement la première fois où l’on peut avouer avec un certain sérieux que l’on commence à se demander s’il va gagner à nouveau. Combien de temps ce type peut‐il rester motivé ? Mais il a gagné l’or olympique. Je suis étonné qu’il ait gardé cette motivation aussi longtemps. Je suis sûr d’être surpris dans les deux cas. S’il ne gagne pas un autre Grand Chelem, on serait surpris. Et puis je serais aussi surpris, d’une certaine manière, s’il le faisait, en raison de son âge » a notamment lancé John McEnroe après le sacre de Jannik Sinner à l’US Open. Mais James Blake se veut plutôt optimiste concernant la suite de la carrière de Novak Djokovic.

«Son niveau de tennis est incroyable même à 37 ans»

« Physiquement, il est toujours en parfaite forme. Maintenant, la seule question est de savoir s’il le souhaite. Il a tout fait et tout gagné dans ce sport. Veut‐il encore tout sacrifier pour continuer à être le meilleur ? Il fait cela depuis presque 20 ans. S’il le veut, il aura encore une ou deux bonnes années devant lui. Son niveau de tennis est incroyable même à 37 ans. La question n’est pas de savoir s’il le peut, mais s’il le veut. Et je pense qu’il veut. Autrement, il aurait pris sa retraite » a confié l’ex-numéro 4 mondial et actuel directeur du Masters 1000 de Miami dans un entretien accordé à Sportklub. À suivre...