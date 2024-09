US Open : Le message poignant de Sinner après sa victoire

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Numéro 1 mondial, Jannik Sinner s'est imposé en finale de l'US Open dimanche soir face à Taylor Fritz, numéro 1 américain (6/3 6/4 7/5). L'Italien, qui poursuit sa folle saison 2024, remporte son deuxième titre en Grand Chelem après l'Open d'Australie et assoit un peu plus sa domination. Ces dernières semaines, il a pourtant traversé de sacrées épreuves, surtout depuis que son affaire de dopage a été rendue publique. Lors de la cérémonie, il a tenu à adresser un message particulier.

Il n'y a pas eu match en finale de l'US Open tant Jannik Sinner s'est montré trop solide pour Taylor Fritz, 12ème mondial. L'Américain, qui disputait sa première finale de Grand Chelem, n'a rien pu faire face au patron du circuit. L'Italien a retrouvé le chemin de la victoire à Cincinnati il y a trois semaines et a réussi à enchaîner. Il n'a pu cacher son émotion au micro au moment de recevoir le trophée.

« Je dédie ce titre à ma tante »

Plus que jamais sur le toit du monde, Jannik Sinner a livré un joli message à son entourage qui l'a si souvent épaulé ces derniers temps. « Ce titre signifie beaucoup pour moi. La dernière partie de ma saison a été très difficile. Merci à mon équipe qui m’a soutenu au quotidien. J’adore le tennis, je me suis beaucoup entraîné pour ces étapes, mais au‐delà du court, il y a plus. Je dédie ce titre à ma tante qui ne va pas bien, je ne sais pas combien de temps elle vivra encore. C’est merveilleux de pouvoir partager ce moment avec elle, elle est une personne importante dans ma vie. Je souhaite à tous toujours une bonne santé » a-t-il déclaré sur le court du Stade Arthur-Ashe, où il a relâché toute la pression après la balle de match.

Deuxième titre à 23 ans

La saison 2024 aura donc vu Carlos Alcaraz et Jannik Sinner se partager les titres du Grand Chelem. L'Italien pointera tout en haut du classement ATP lundi matin avec plus de 4000 points d'avance sur son dauphin Alexander Zverev. Il ne fait aucun doute qu'il terminera l'année numéro 1 mondial. A 23 ans, il s'agit déjà de son 16ème titre sur le circuit ATP en 20 finales, le 6ème en 2024. A voir s'il sera capable de poursuivre sur la même dynamique en fin de saison...