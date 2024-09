Tennis : Djokovic prépare sa revanche ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Avec 24 sacres en Grand Chelem depuis le début de sa carrière, Novak Djokovic n’a pas élargi son palmarès cette année, terminant la saison sans avoir remporté de tournoi majeur, une première depuis 2017. Pas de quoi inquiéter l’ancienne joueuse Lindsay Davenport, qui prédit du lourd pour le Serbe.

Est-ce le début de la fin pour Novak Djokovic ? Pour la première fois depuis 2017, le Serbe de 37 ans va terminer une saison sans avoir mis la main sur un Grand Chelem. La médaille d’or décrochée aux Jeux olympiques de Paris 2024 servira évidemment de très joli lot de consolation, mais l’élimination brutale de Djokovic dès le 3e tour de l’US Open a surpris. Lindsay Davenport reste optimiste et prédit une année 2025 remarquable pour le Serbe.

Tennis : Il vend la mèche pour l’avenir de Djokovic ? https://t.co/kgH4LmqHTt pic.twitter.com/2sVOJxJUOh — le10sport (@le10sport) September 7, 2024

« L’année prochaine, il pourra remporter deux ou trois tournois du Grand Chelem »

« Je suis surprise qu’il ait perdu si tôt, mais d’une manière étrange, je suis heureux pour lui. Après tout ce qu’il a fait, il n’a pas été facile pour lui de disputer un autre tournoi majeur depuis la mi‐mai. Je veux vraiment qu’il se repose bien, qu’il joue comme il veut jusqu’à la fin de la saison. On oublie toujours que Novak a 37 ans, qu’il est en tournée depuis 20 ans. Il le sait et le ressent mieux. Il a besoin de temps pour profiter, faire la fête et ensuite se préparer pour l’Australie. Je crois que l’année prochaine, il pourra remporter deux ou trois tournois du Grand Chelem », estime l’ancienne joueuse, relayée par We Love Tennis.

« Je m’attends à ce que Novak soit candidat aux titres lors de huit prochains Grands Chelems »

Et Lindsay Davenport n’est pas la seule à être de cet avis. « Je m’attends à ce que Novak soit candidat aux titres lors de huit prochains Grands Chelems, c’est‐à‐dire dans les deux prochaines années, affirme l’entraîneur Brad Gilbert. Si vous m’aviez dit qu’il ne remporterait aucun titre du Grand Chelem cette année, j’aurais été choqué. Je pensais qu’il en gagnerait deux, peut‐être même plus. Il sera intéressant de voir ce qu’il fera à l’automne ».