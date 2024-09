Tennis : L’inquiétante sortie sur Djokovic

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Eliminé au troisième tour de l'US Open par Alexei Popyrin après une performance loin de ses standards, Novak Djokovic termine l'année 2024 sans titre en Grand Chelem. S'il a réussi à accomplir son principal objectif en décrochant l'or olympique, l'écart semble se creuser avec ses deux nouveaux principaux rivaux Jannik Sinner et Carlos Alcaraz. L'Italien est plus que jamais numéro 1 mondial après un beau parcours à l'US Open.

Depuis le début de la saison 2024, Novak Djokovic n'évolue pas à un niveau exceptionnel. Il n'y a que lors de cette parenthèse olympique qu'il a réussi un exploit magnifique en allant chercher le seul grand titre qui manquait à son palmarès. En Grand Chelem, il y a peut-être une raison à cette disette presque historique : le format commence à être difficile à encaisser pour un joueur de 37 ans.

Sinner au-dessus du lot

S'emparant du trône du classement ATP au lendemain de Roland-Garros, Jannik Sinner marque les esprits depuis le début de la saison 2024. Le vainqueur de l'Open d'Australie poursuit encore sa marche en avant et confirme un peu plus qu'il est l'un des principaux visages du tennis actuel, du tennis après Djokovic surtout. « Sinner ressemble à Mike Tyson à ses débuts, c’est le meilleur. Il a la mentalité de jouer et de dominer. Il dit : "C’est moi qui fais le match". Il n’attend jamais, il attaque toujours. C’est la grande différence entre lui et les autres, un peu comme le fait Alcaraz quand il est en forme » affirme Adriano Panatta dans des propos rapportés par We Love Tennis, légende du tennis italien que Sinner est en train d'effacer des tablettes.

Djokovic incapable de battre Sinner ?

Lors de la demi-finale de l'Open d'Australie cette année, Jannik Sinner n'avait eu aucun mal à se débarrasser de Novak Djokovic, ne concédant pas la moindre balle de break durant tout le match. On pensait alors que le changement de garde était acté. « En fait, l’Espagnol est le seul à pouvoir le battre. Je ne pense même pas que Djokovic puisse le battre aujourd’hui, surtout au meilleur des cinq sets » poursuit même Panatta. Les deux hommes ne se sont pas recroisés depuis leur duel en Australie.