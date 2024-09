Tennis : Novak Djokovic le choque, du lourd est annoncé

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En difficulté en début de saison, Novak Djokovic a retrouvé des couleurs cet été en réussissant à capturer son seul titre de 2024 : les Jeux olympiques. Mais le Serbe n'a pas pu enchaîner à l'US Open la semaine dernière et il a été battu au troisième tour par l'Australien Alexei Popyrin. Pour la première fois depuis 2017, il termine l'année sans titre du Grand Chelem. De quoi étonner Brad Gilbert, qui prévoit toute de même du lourd pour la suite.

Novak Djokovic a 37 ans et il commence peut-être à faire son âge. Tenant du titre à l'US Open, le Serbe a été battu dès le troisième tour, une défaite très précoce pour lui. Il ne gagnera pas tout de suite un 25ème titre en Grand Chelem et pourtant, on s'attend toujours à ce qu'il revienne en force pour 2025. Son état physique semble lui permettre de poursuivre sa domination encore un peu.

Djokovic en chute libre au classement

Déchu de sa place de numéro 1 mondial par Jannik Sinner au printemps, Novak Djokovic tombera du podium du classement ATP lundi prochain et avec cette sortie de route précoce, il a même failli se faire dépasser par Daniil Medvedev, qui pointe juste derrière lui en 5ème position. Une situation difficilement imaginable quand on se souvient avec quelle facilité il a terminé la saison 2023. « Si vous m’aviez dit qu’il ne remporterait aucun titre du Grand Chelem cette année, j’aurais été choqué. Je pensais qu’il en gagnerait deux, peut‐être même plus. Il sera intéressant de voir ce qu’il fera à l’automne : s’il ne joue pas beaucoup, il tombera au classement et il se retrouvera dans une position légèrement plus difficile de ce point de vue » analyse Brad Gilbert, célèbre entraîneur, dans les colonnes de SportKlub.

Djokovic vers un 25ème titre ?

Si un léger déclin est notable cette année, Novak Djokovic peut encore espérer garnir son incroyable palmarès. « Je m’attends à ce que Novak soit candidat aux titres lors de huit prochains Grands Chelems, c’est‐à‐dire dans les deux prochaines années » poursuit l'Américain. Le Djoker évoque rarement sa retraite mais c'est lui qui a les clés en main. En fonction de ses ambitions, il pourrait en effet revenir au sommet. En attendant la fin de l'US Open, il pointe actuellement à la 9ème à la Race, ce qui ne lui garantit pas de se qualifier pour le Masters de fin d'année.