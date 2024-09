Tennis : Djokovic galère, il annonce du lourd

Alexis Brunet

La saison 2023-2024 de Novak Djokovic est pour le moins contrastée. Le Serbe a connu une immense joie en remportant la médaille d’or aux Jeux Olympiques de Paris, mais il a également eu de nombreuses déceptions. En effet, le Djoker n’a pas remporté le moindre Grand Chelem de la saison. Selon Brad Guilbert, l’entraîneur de Coco Gauff, Nole va vite s’en remettre et il sera candidat à une victoire finale lors des huit prochains majeurs.

Pour la première fois depuis de nombreuses années, Novak Djokovic ne remportera pas de Grand Chelem cette saison. Le Serbe avait une dernière chance lors de l’US Open, mais il a été éliminé dès le troisième tour par l’Australien Alexei Popyrin. Le Serbe peut tout de même se consoler en se disant qu’il a réussi à mettre la main sur la médaille d’or aux Jeux Olympiques de Paris.

« J’ai joué l’un des pires tennis que je n'ai jamais joués »

Après sa rencontre face à Alexei Popyrin, Novak Djokovic a été très franc. Selon lui, il n’était clairement pas au niveau et il a joué l’un des pires tennis de sa vie. Ses propos sont rapportés par L’Équipe. « Il a définitivement mieux joué et méritait de gagner aujourd'hui. De mon côté, honnêtement, étant donné comment je me sentais et la façon dont j'ai joué depuis le début de ce tournoi, le troisième tour est un succès. Je veux dire, j’ai joué l’un des pires tennis que je n'ai jamais joués, honnêtement, en servant de la pire façon de tous les temps. »

« Je m’attends à ce que Novak soit candidat aux titres lors de huit prochains Grands Chelems »

Malgré cette mauvaise passe, Novak Djokovic pourrait encore remporter de nombreux titres. C’est en tout cas l’avis de Brad Gilbert, l’entraîneur de Coco Gauff, qui a été interrogé par Sportklub. Ce dernier estime que le Djoker pourra encore réaliser de grandes choses pendant deux saisons. « Si vous m’aviez dit qu’il ne remporterait aucun titre du Grand Chelem cette année, j’aurais été choqué. Je pensais qu’il en gagnerait deux, peut‐être même plus. Il sera intéressant de voir ce qu’il fera à l’automne : s’il ne joue pas beaucoup, il tombera au classement et il se retrouvera dans une position légèrement plus difficile de ce point de vue. Je m’attends à ce que Novak soit candidat aux titres lors des huit prochains Grands Chelems, c’est‐à‐dire dans les deux prochaines années. »