Tennis : Federer dévoile un coup de fil de Nadal !

A 38 ans, Rafael Nadal s’approche de la fin de sa carrière mais reste prudent au moment d’évoquer une possible retraite. Après les Jeux olympiques de Paris 2024, sa participation à la Laver Cup du 22 au 24 septembre prochain a été annoncée, une compétition organisée par Roger Federer, qui a eu l’occasion de s’entretenir récemment avec son ancien rival.

Éliminé dès le premier tour du dernier Roland-Garros, Rafael Nadal s’est à peine montré plus en réussite lors des Jeux olympiques de Paris 2024, sorti par Novak Djokovic au deuxième tour avant de connaître le même sort en double, avec Carlos Alcarez, en quarts de finale. Désormais, c’est du côté de Berlin que nous reverrons l’Espagnol à l’occasion de la Laver Cup, compétition créée par Roger Federer, qui avait justement pris sa retraite lors de l’édition 2022. Doit-on y voir un indice pour Rafael Nadal ? Les deux hommes ont en tout cas récemment échangé ensemble.

« Il voulait me demander quelque chose »

Invité du Today Show, Roger Federer a dévoilé un appel de Rafael Nadal, en restant mystérieux sur l’objet de ce coup de fil. « Je lui ai parlé la semaine dernière. Il voulait me demander quelque chose, nous avons discuté et je me suis senti un peu désolé pour lui que son été ne se soit pas déroulé aussi bien que prévu parce qu’il a eu un tirage au sort difficile à Roland‐Garros. Aux Jeux olympiques, il a également eu un tirage difficile. Il espérait, je pense, obtenir une médaille », a-t-il confié, rapporté par We Love Tennis.

« Il peut faire ce qu’il veut. (…) C’est ce que je lui ai dit »

« Mais vous savez, dans l’ensemble, il peut faire ce qu’il veut. Il a été l’un des joueurs de tennis les plus emblématiques de notre sport et c’est ce que je lui ai dit, poursuit Federer. J’espère simplement qu’il pourra partir comme il l’entend, mais c’est un grand homme, avec une grande carrière. »