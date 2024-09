Tennis : Nadal met les choses au clair sur sa retraite !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Forfait à l'US Open après des Jeux olympiques où il n'a pas réussi à remporter la moindre médaille, Rafael Nadal est très proche de prendre sa retraite. L'Espagnol de 38 ans, éliminé au premier tour de Roland-Garros face à Alexander Zverev, n'évolue plus du tout à son meilleur niveau. Mais on ne sait pas encore quand il jouera son dernier tournoi, lui qui est attendu prochainement à la Laver Cup.

Grand absent de l'US Open cette année, Rafael Nadal n'a pour le moment pas prévu de disputer de grand tournoi d'ici la fin de saison. Le Majorquin est attendu prochainement à la Laver Cup puis lors d'une exhibition en Arabie saoudite début octobre. A 38 ans, on se dit qu'il a peut-être distribué ses derniers coups de raquette dans un grand tournoi face à Novak Djokovic aux Jeux olympiques. Même si certains aiment à croire à un retour en 2025, la décision finale ne serait pas encore connue.

« Laissez‐moi du temps »

Eliminé au deuxième tour des Jeux olympiques en simple et en quarts de finale avec Carlos Alcaraz en double, Rafael Nadal a repris le chemin de l'entraînement ces dernières semaines à son académie. Le célèbre majorquin n'a pas encore de date à donner concernant sa retraite, une situation qui fait beaucoup parler ces derniers mois. « Je comprends les questions sur la retraite, parce que cela fait longtemps et parce que j’ai eu beaucoup de problèmes physiques, surtout ces deux dernières années. C’est une question normale. Mais en fin de compte, il y a un moment où je ne peux pas vivre tous les jours en pensant à la retraite. Laissez‐moi du temps. Je prendrai ma décision quand j’aurai les idées claires. Les objectifs que je m’étais fixés pour 2024 sont terminés et je prends mon temps. Je m’entraîne tous les jours et je profite d’autres choses dans la vie » a-t-il déclaré à la télévision espagnole dans une émission appelée El Hormiguero.

Pas de fin à la Federer ?

Le 20 septembre prochain à Berlin, Rafael Nadal sera attendu pour l'édition 2024 de la Laver Cup auprès des meilleurs joueurs de la planète. L'Espagnol y fera son grand retour sur les courts même s'il s'agit d'une exhibition. Ainsi, la théorie d'une retraite lors de cet événement comme Roger Federer en 2022 semble s'éloigner car le délai semble assez court désormais pour une annonce officielle. Le Suisse avait annoncé la terrible nouvelle avec beaucoup plus de marge il y a deux ans, par exemple. Pour le moment, Nadal n'est inscrit à aucune compétition du circuit ATP en fin de saison.