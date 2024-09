Tennis : Federer sort du silence sur l'affaire Sinner !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors que les quarts de finale de l'US Open n'ont pas encore livré leur verdict, le numéro 1 mondial Jannik Sinner affronte Daniil Medvedev la nuit prochaine. L'Italien a été épinglé par une affaire de dopage le concernant juste avant le début du dernier Grand Chelem de l'année, une nouvelle qui a fait grand bruit sur le circuit. Beaucoup n'ont pas compris pourquoi l'affaire n'a été rendue publique que 5 mois après, considérant qu'il a reçu un traitement de faveur grâce à son statut. Même Roger Federer a donné son avis sur la polémique.

Présent à New York où il a assisté à quelques matches mardi soir, Roger Federer n'a pas pu échapper aux questions de quelques médias. Après la réaction de Novak Djokovic et de Rafael Nadal, c'est le Suisse qui a a été interrogé sur la polémique autour de Jannik Sinner. Pour rappel, l'Italien a été contrôlé positif à deux reprises à une substance interdite en mars dernier. Mais comme il a fourni une explication directe à cette contamination, il a été blanchi directement sans que ces éléments ne soient révélés officiellement avant plusieurs mois.

Tennis : Catastrophe pour Alcaraz et Djokovic, Sinner se lâche https://t.co/HDP3xYQgMB pic.twitter.com/fSxaLmNKRt — le10sport (@le10sport) September 2, 2024

« Nous ne voulons pas voir ce genre de nouvelles dans notre sport »

Jeune Italien de 23 ans, Jannik Sinner a mis la main sur le classement ATP plus tôt dans l'année, devenant ainsi le premier joueur de son pays à atteindre cette place, quelques mois après avoir remporté son premier titre en Grand Chelem à l'Open d'Australie. Toujours bien attaché à cette couronne, il fait l'objet de nombreux doutes depuis la révélation d'une affaire de dopage le concernant il y a deux semaines. « Nous ne voulons pas voir ce genre de nouvelles dans notre sport, qu’il ait fait quelque chose ou non, ou que n’importe quel joueur ait fait quelque chose » débute simplement Roger Federer dans une interview accordée à Today.

Des zones d'ombre évidentes

A l'annonce de la nouvelle, de nombreux joueurs du circuit avaient pris la parole sur leurs réseaux sociaux pour exprimer leur incompréhension quant au cas Sinner. On reproche surtout aux instances d'avoir voulu protéger le numéro 1 mondial, qui n'a jamais subi de suspension provisoire puisqu'il a fourni une explication à ce contrôle positif très rapidement. « Je pense que nous sommes tous à peu près convaincus que Jannik n’a rien fait. Le fait qu’il n’ait pas été obligé de se retirer alors qu’ils n’étaient pas sûrs à 100 % de ce qui se passait est une question à laquelle il faut répondre. Mais c’est comme ça et nous devons faire confiance au processus. Je comprends la frustration des gens qui se demandent s’il a été traité de la même manière que les autres. Et je pense que c’est le point principal » souligne le Maestro.