Tennis : Il dénonce une «grosse erreur» avec Djokovic

Pierrick Levallet

L’année 2024 n’aura pas été une franche réussite pour Novak Djokovic. Éliminé dès le troisième tour de l’US Open, le Serbe n’a remporté aucun tournoi hormis les Jeux Olympiques de Paris 2024 cette année. Mais contrairement à certains, Jimmy Connors estime que ce serait une grossière erreur d’enterrer le joueur de 37 ans maintenant.

Décidément, rien n’aura réussi à Novak Djokovic en 2024. Le joueur de 37 ans s’est fait éliminer de l’US Open par Alexei Popyrin dès le troisième tour. Hormis les Jeux Olympiques de Paris 2024, le Serbe n’a remporté aucun tournoi majeur cette année. De ce fait, certains commencent à enterrer Nole. Jimmy Connors estime toutefois que c’est une grossière erreur que de penser que Novak Djokovic est terminé.

Tennis : Il annonce encore du lourd pour Djokovic ! https://t.co/LHYdeJo6Xo pic.twitter.com/YxNjVdvajc — le10sport (@le10sport) September 2, 2024

Djokovic obligé de «faire des sacrifices» ?

« Une fois que les jeunes sentent que vous avez perdu cette aura autour de vous, beaucoup d’entre eux pensent alors que vous n’êtes plus imbattable. C’est un peu ce qu’il s’est passé dernièrement après la défaite de Djokovic face à Popyrin. Vous vieillissez un peu, vous allez devoir vous entraîner plus dur, travailler plus dur, faire des sacrifices » a d’abord expliqué l’ancien joueur américain dans des propos rapportés par We Love Tennis.

«Ceux qui enterrent déjà Djokovic ont tort»

« Du coup, ils sont vraiment vos trousses. Et malgré tout, il est parfois difficile pour un gars comme Djokovic, à 37 ans, semaine après semaine de garder encore la même intensité. Mais je ne pense pas que l’on puisse déjà l’enterrer, ceux qui enterrent déjà Djokovic ont tort. C’est une grosse erreur » a ensuite ajouté Jimmy Connors. Reste maintenant à voir si Novak Djokovic lui donnera raison en 2025. Le Serbe était en tout cas remonté contre lui-même après son élimination de l’US Open. À voir s’il parviendra à se relancer après une saison délicate. À suivre...