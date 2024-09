Tennis : Nadal, Federer... Cette punchline sur Djokovic

Pierrick Levallet

La saison 2024 de Novak Djokovic est un peu en dent de scie. Le Serbe, qui n’a gagné aucun tournoi du Grand Chelem cette année, s’est fait éliminer dès le troisième tour de l’US Open ce samedi. Le joueur de 37 ans, qui a pourtant remporté la médaille d’or aux Jeux Olympiques de Paris 2024, semblait moins bien physiquement. Mats Wilander a d’ailleurs lâché une punchline étonnante à son sujet.

L’US Open, c’est déjà terminé pour Novak Djokovic. Médaillé d’or aux Jeux Olympiques de Paris 2024, le Serbe s’est fait éliminer dès le troisième tour du tournoi du Grand Chelem américain. Le joueur de 37 ans s’est incliné face à Alexei Popyrin ce samedi (6-4, 6-4, 2-6, 6-4). Novak Djokovic n’aura donc remporté aucun Grand Chelem cette saison (demi-finale à l’Open d’Australie, forfait en quart de finale à Roland-Garros, finale à Wimbledon). Mats Wilander ne s’est alors pas privé de lâcher une punchline étonnante sur Nole.

«Ses coups semblent « normaux » par rapport aux autres»

« C’est assez étonnant qu’il ait remporté 24 titres du Grand Chelem en considérant ce qui suit - quand il ne joue pas très bien, d’un coup ses coups semblent « normaux » par rapport aux autres. Rafa Nadal a eu cette superbe rotation, Roger Federer a servi et slicé, et avec Novak - s’il est un peu en décalage, je pense que les autres joueurs peuvent se sentir un peu à l’aise sur le terrain avec lui. C’est pourquoi c’est encore plus incroyable qu’il soit bien meilleur que tout le monde quand il est en forme. Comme un humain qui se déguise en extraterrestre » a confié le Suédois, numéro 1 mondial en 1988, dans un entretien accordé au média serbe Sportklub.

«J’ai joué l’un des pires tennis que j’ai jamais joué»

Novak Djokovic, lui, a eu des mots très durs envers lui-même après son élimination de l’US Open. « Il a clairement mieux joué et méritait de gagner. De mon côté, vu la façon dont je me sentais et la façon dont j’ai joué depuis le début du tournoi, le troisième tour est déjà un succès. J’ai joué l’un des pires tennis que j’ai jamais joué, mon service étant de loin le pire de toute ma carrière » a lancé Nole. À voir s’il saura se relancer après cette désillusion.