Tennis : Catastrophe pour Alcaraz et Djokovic, Sinner se lâche

L’US Open s’offre à Jannik Sinner. Le numéro 1 mondial est déjà le seul membre du top 3 à être encore engagé, après les défaites de Novak Djokovic au troisième tour et Carlos Alcaraz au deuxième tour. Le récent vainqueur de l’Open d’Australie a d’ailleurs réagi à ces éliminations, évoquant le côté imprévisible de ce sport.

Ce lundi, Jannik Sinner jouera le quatrième tour de l’US Open et affrontera le local Tommy Paul. Hormis un set lâché au premier tour face à Mackenzie Mc Donald, le numéro 1 mondial a déroulé son tennis pour passer tranquillement la première semaine. Mais attention, car cet US Open pourrait encore révéler quelques surprises, après les éliminations précoces de Novak Djokovic et Carlos Alcaraz.

«Je suis content d’être encore là»

Dans des propos rapportés par We Love Tennis, Jannik Sinner a réagi aux éliminations de Carlos Alcaraz et Novak Djokovic : « Comme vous pouvez le voir, tout peut arriver dans ce sport. J’essaie de rester de mon côté du filet. Je prends les choses au jour le jour. Chaque adversaire est un défi difficile. J’essaie de profiter de chaque instant sur le terrain. Il y a eu quelques surprises. Voyons ce qui nous attend. Je suis content d’être encore là et j’espère jouer autant de matchs que possible. »

«Cela montre que ce sport est imprévisible»

« Cela montre que ce sport est imprévisible, non ? Chaque fois que vous perdez un peu de votre niveau, que ce soit mentalement, sur le plan du tennis ou physiquement, cela a un impact énorme sur le résultat, explique Jannik Sinner. Les deux adversaires contre lesquels ils ont perdu ont joué un tennis incroyable. Et cela arrive. Je me contente donc de regarder de mon côté ce que je dois faire, ce que j’ai fait ces derniers temps, et nous verrons ensuite ce que je peux faire. » En tout cas, la porte lui est grande ouverte pour le gain d’un deuxième Grand Chelem dans sa carrière.