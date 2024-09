Tennis : Nadal, Federer... Catastrophe historique pour Djokovic !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Un nouveau tremblement de terre a vu secouer la planète tennis ce week-end. Samedi, Novak Djokovic a été éliminé au troisième de l'US Open, mettant fin à sa saison 2024 en Grand Chelem sur un terrible constat : il n'a pas remporté de nouveau titre cette saison. Cela ne lui était plus arrivé depuis 2017, au moment où il avait connu un petit trou d'air. D'ailleurs, la saison 2024 est la première depuis 2002 sans titre majeur du Big 3. C'est bien la preuve qu'un changement de génération est en train d'arriver.

Après avoir accompli son grand objectif de l'année, la médaille d'or olympique, Novak Djokovic n'a pas pu enchaîner avec un nouveau titre à l'US Open. Le Serbe, tenant du titre, a été éliminé par Alexei Popyrin au troisième tour, une sortie de route très précoce pour lui. Cela signifie qu'en 2024, une grande série a pris fin puisque ni le Djoker, ni Rafael Nadal et ni Roger Federer ne gagneront de Grand Chelem cette saison.

Une année 2024 mitigée

En démarrant l'année avec 24 titres en Grand Chelem, Novak Djokovic pensait pouvoir augmenter ce total. Mais le Serbe a vécu une première moitié difficile et il a été très souvent loin des attentes. A l'Open d'Australie, il est tombé en demi-finales face à Jannik Sinner sans avoir de réelles occasions de s'imposer. Sur terre battue, il a fini par se blesser à Roland-Garros avant les quarts de finale, l'obligeant à se retirer. Son retour express pour Wimbledon a été très réussi et malgré les difficultés, il ne s'est incliné qu'en finale face à Carlos Alcaraz. Cette défaite face à l'Australien vient conclure une saison en Grand Chelem contrastée : pour la première fois depuis l'Open d'Australie 2017, Djokovic a connu une élimination en première semaine.

Fin de série incroyable

Cette sortie de route pour Novak Djokovic vient donc conclure une grande statistique : depuis 2003, au moins un membre du Big 3 a remporté un tournoi du Grand Chelem chaque saison. Ce n'est plus le cas en 2024 puisque Jannik Sinner et Carlos Alcaraz se sont partagés les titres pour le moment cette année. A l'époque, Roger Federer avait capturé son premier titre à Wimbledon. C'est la fin d'une série de plus de 20 ans qui confirme donc un peu plus le terrible constat : la génération des trois monstres arrive à sa fin. Toutefois, Novak Djokovic peut espérer rebondir en 2025, ce qui ne semble plus être le cas de Rafael Nadal.