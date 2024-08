Tennis : Djokovic a vécu un cauchemar

Jean de Teyssière

Deux jours après la défaite de Carlos Alcaraz au deuxième tour, Novak Djokovic a lui aussi été éliminé de l’US Open. Face à Alexei Popyrin, le Serbe a été éliminé dès le troisième tour (4-6, 4-6, 6-2, 4-6). La dernière fois que Djokovic a été battu à ce stade lors de l’US Open, c’était en 2006, face à l’Australien Lleyton Hewitt. Après la rencontre il a avoué avoir vécu un match horrible.

Le tournoi de l’US Open est décidément plein de surprises ! Quelques heures après la défaite de Carlos Alcaraz, Novak Djokovic est également tombé face à l’Australien Alexei Popyrin. Le Serbe ne gagnera aucun tournoi du Grand Chelem et la dernière fois que c’était arrivé, c’était en 2017. Bien malin celui qui peut désormais annoncer le vainqueur de l’US Open.

«J’ai joué l’un des pires tennis que j’ai jamais joué»

Dans des propos rapportés par We Love Tennis, Novak Djokovic a eu des mots très durs envers lui après son élimination au troisième tour : « Il a clairement mieux joué et méritait de gagner. De mon côté, vu la façon dont je me sentais et la façon dont j’ai joué depuis le début du tournoi, le troisième tour est déjà un succès. J’ai joué l’un des pires tennis que j’ai jamais joué, mon service étant de loin le pire de toute ma carrière. »

«C’était un match horrible pour moi»

« Sur une surface rapide comme celle‐ci, sans le service, sans la possibilité de gagner des points gratuits, avec un pourcentage de premier service très faible et beaucoup de doubles fautes, vous ne pouvez pas gagner, peste ensuite Novak Djokovic. Surtout contre des gars en forme comme Alexei qui sert fort et met beaucoup de pression sur votre mise en jeu. Alors oui, c’était un match horrible pour moi. » L'année 2024 de Novak Djokovic aura été compliquée, malgré sa médaille d'or aux Jeux olympiques de Paris 2024.