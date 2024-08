Tennis - US Open : Un fiasco rarissime pour Novak Djokovic !

Arnaud De Kanel

Coup de tonnerre à Flushing Meadows. Au lendemain de la sèche défaite de Carlos Alcaraz face à Botic Van de Zandschulp, c'est Novak Djokovic qui a été sorti dans la nuit de vendredi à samedi. Le Serbe terminera donc l'année 2024 sans avoir remporté le moindre Grand Chelem, fait rarissime dans son immense carrière.

Balayé par Alexei Popyrin (6-4, 6-4, 2-6, 6-4) au troisième tour de l'US Open, Novak Djokovic vient de terminer son année en Grand Chelem. Une saison très particulière pour le Serbe qui n'a donc pas remporté de majeur en 2024, une première depuis sept ans.

Saison blanche en Grand Chelem pour Djokovic

Novak Djokovic a réussi la quête d'une vie en remportant la médaille d'or aux JO de Paris 2024 mais le Serbe a connu des fortunes bien différentes en Grand Chelem cette année. Pour la première fois depuis 2017, Nole réalise une saison blanche en majeur avec pour seul fait d'arme, une finale perdue à Wimbledon face à Carlos Alcaraz. C'est seulement la septième fois en 20 ans de carrière que cela lui arrive après 2005, 2006, 2007, 2009, 2010 et 2017. Le 25ème titre en Grand Chelem attendra pour Djokovic qui sortait pourtant d'une année 2023 exceptionnelle où il avait frôlé le Grand Chelem calendaire avec trois titres et quatre finales. Novak Djokovic compte malgré tout repartir de plus belle.

«La vie continue»

« J'ai dépensé beaucoup d'énergie pour gagner l'or, et je suis arrivé à New York sans me sentir frais, ni mentalement ni physiquement,. Mais comme c'était l'US Open, j'ai fait de mon mieux. Je n'ai aucun problème physique, je me sentais juste à court d'énergie. Ça se voyait dans ma façon de jouer. Dès le premier match, je ne me suis pas du tout senti à l'aise. Mais la vie continue. Là, je suis juste énervé, contrarié, avec un goût amer dans la bouche. C'est difficile d'avoir une perspective plus large. Demain sera un nouveau jour », a déclaré Novak Djokovic en conférence de presse. Le rendez-vous est pris pour 2025.