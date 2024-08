Tennis : La date de la retraite de Djokovic enfin dévoilée ?

Jean de Teyssière

A 37 ans, Novak Djokovic est au crépuscule de sa carrière. La légende serbe du tennis est en train de disputer l’US Open et affrontera au troisième tour Alexei Popyrin. Presqu’un mois après sa médaille d’or aux Jeux olympiques de Paris 2024, John McEnroe estime qu’un 25ème titre en Grand Chelem pourrait être le bon moment pour prendre sa retraite.

Novak Djokovic va jouer l’US Open pour tenter de remporter son 25ème titre du Grand Chelem. S’il arrive à réaliser cet exploit il sera alors le seul joueur de l’histoire du tennis à avoir remporté autant de titre. Jusqu’à présent il partage le record avec Margareth Smith.

«Popyrin ? Il s’est beaucoup amélioré»

Ce samedi, Novak Djokovic sera confronté à Alexei Popyrin pour une place en huitième de finale de l'US Open. Un adversaire dont il se méfie : « Il continue de se rapprocher petit à petit, à frapper à la porte du top mondial. C’est un très bon joueur. Il s’est beaucoup amélioré. On a toujours su qu’il avait un gros service et un gros coup droit, mais je trouve qu’il a fait beaucoup de progrès sur son revers et ses déplacements. Il défend beaucoup mieux, il est plus consistant, il ne fait plus autant de fautes qu’il en avait l’habitude. Il est gonflé à bloc, il est confiant et il le montre. »

«Sa retraite ? Ce serait le bon moment s’il gagnait l’US Open»

Dans des propos rapportés par We Love Tennis, John McEnroe évoque la retraite de Novak Djokovic : « Il est assez difficile d’arrêter quand on a gagné un Grand Chelem. D’une certaine manière, ce serait le bon moment pour le faire s’il gagnait l’US Open et remportait son 25e titre du Grand Chelem mais c’est quelque chose dont je ne connais pas la réponse. Ce qui est étonnant, c’est qu’il revienne toujours. Il en veut toujours plus. Il n’a plus besoin de cela, mais il continue à revenir. Peut‐être qu’il se réveillera un jour et réalisera qu’il n’a plus besoin de ça, mais tant qu’il vivra des moments comme les Jeux olympiques, pourquoi s’arrêter ? »