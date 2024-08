Tennis : Il bat Alcaraz et fait son mea-culpa

Jean de Teyssière

Incroyable Botic Van de Zandschulp ! Peu de personnes auraient mis une pièce sur le joueur néerlandais face à Carlos Alcaraz au deuxième tour de l’US Open, lui qui n’avait jamais été éliminé avant les quarts de finale. C’est pourtant chose faite pour celui qui avait pourtant annoncé réfléchir à prendre sa retraite. Finalement, non mais il avoue y avoir vraiment pensé.

À 28 ans, Botic Van de Zandschulp s’est sans doute offert le plus grand exploit de sa carrière. Opposé à Carlos Alcaraz lors du deuxième tour de l’US Open, le Néerlandais en a surpris plus d’un en battant le vice-champion olympique de Paris 2024 (6-1, 7-5, 6-4). Le 74ème mondial est une personnalité à part et est revenu sur une déclaration qu’il avait faite trois mois plus tôt…

Tennis - US Open : Djokovic fait un constat inquiétant ! https://t.co/6nY9zEoCxj pic.twitter.com/adIhxWqbeD — le10sport (@le10sport) August 29, 2024

«Le pire match de ma vie»

Lors du premier tour du tournoi de Roland-Garros en mai dernier, Botic Van de Zandschulp est éliminé en trois sets par Fabio Fognini. Une défaite cuisante qui a fait dire au futur tombeur de Carlos Alcaraz : « C’est le pire match de ma vie. Je ne sais pas si je vais poursuivre ma carrière… J’en doute vraiment. » Le tennis peut aller très vite dans un sens comme dans un autre.

«Je me donne jusqu’à la fin de l’année»

Interrogé sur cette déclaration après sa victoire prestigieuse face à Carlos Alcaraz, Botic Van de Zandschulp a répondu, dans des propos rapportés par We Love Tennis : « Au moment où je l’ai dit, j’y ai pensé sérieusement. J’ai été blessé l’année dernière. J’ai encore des problèmes avec la blessure de l’année dernière. Pour moi, c’était comme si je devais continuer à jouer avec la douleur que j’avais, alors il y avait des chances que j’arrête. Maintenant, je me donne jusqu’à la fin de l’année pour voir comment les choses évoluent. Quand j’ai dit que je pensais peut‐être à la retraite, à ce moment‐là, j’étais juste honnête. »