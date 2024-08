Tennis : Catastrophe pour Alcaraz, il sort du silence

Jean de Teyssière

Coup de tonnerre à New-York : Carlos Alcaraz a été éliminé dès le deuxième tour ! Face à Botic van de Zandschulp, le récent vainqueur de Roland-Garros et Wimbledon est passé à côté de son match et dit adieu au triplé (6-1, 7-5, 6-4). Trois semaines après la défaite en finale des Jeux olympiques, la deuxième partie de saison est compliqué pour l’Espagnol, qui estime avoir régressé.

Pour voir Carlos Alcaraz être éliminé dès le deuxième tour d’un tournoi du Grand Chelem, il faut remonter à 2021, année de sa première saison chez les professionnels. Cette année-là, il avait été éliminé en quarts de finale à l’US Open, qui était sa pire prestation jusque-là. Mais face à Botic van de Zandschulp, il a vécu un véritable cauchemar.

«Au lieu de faire un pas en avant, j’ai fait un pas en arrière»

Dans des propos rapportés par We Love Tennis, Carlos Alcaraz raconte son état d'esprit après la défaite face à Botic van de Zandschulp (6-1, 7-5, 6-4) : « Ce que je ressens, c’est qu’au lieu de faire un pas en avant, j’ai fait un pas en arrière sur le sujet. Je ne comprends pas pourquoi. Je suis revenu d’un été spectaculaire, de Roland Garros, de Wimbledon, et j’en suis ressorti en pensant que j’avais fait un pas en avant, au cours duquel j’ai réalisé que pour gagner de grandes choses, il faut être dur d’esprit. »

«Mentalement, je ne suis pas fort»

« Je participe à cette tournée et j’ai l’impression d’avoir fait un pas en arrière. Que mentalement je ne suis pas fort, sans savoir comment réagir aux problèmes. Ce fut un été très exigeant, avec un calendrier très serré. J’ai eu mes moments de déconnexion, poursuit Alcaraz. J’ai l’impression que je suis encore en train d’apprendre à me connaître et peut‐être qu’en tant que personne, j’ai besoin de plus de temps. Je dois me connaître davantage, ce dont j’ai besoin. Peut‐être que je suis le genre de personne qui exige plus que nécessaire. »