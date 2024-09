Tennis - US Open : Djokovic battu, son bourreau sort du silence !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Battu au troisième tour de l'US Open par l'Australien Alexei Popyrin, 28ème mondial, Novak Djokovic a encaissé sa défaite la plus précoce dans un tournoi du Grand Chelem depuis l'Open d'Australie 2017. Le Serbe, auteur d'un été fabuleux avec sa médaille d'or olympique, termine 2024 sans nouveau titre majeur. Il a eu beaucoup de mal à déployer un bon niveau de jeu face à un joueur en pleine confiance.

Pour la première fois depuis 2017, Novak Djokovic n'aura pas réussi à remporter le moindre titre en Grand Chelem. Le numéro 2 mondial abordait l'US Open avec une confiance retrouvée après une première moitié de saison difficile. Mais face à Alexei Popyrin, il a confirmé ses quelques difficultés des tours précédents, battant au passage son "record" de doubles fautes dans un match. L'Australien a confié ne pas avoir joué le plus grand match de sa vie.

« Je ne crois pas que j’ai joué à mon meilleur niveau »

Vainqueur du Masters 1000 de Montréal il y a quelques semaines, Alexei Popyrin, 25 ans, joue le meilleur tennis de sa carrière en ce moment. Mais face à Novak Djokovic, il n'a pas ressenti le besoin de jouer son meilleur niveau alors qu'il s'agit de la plus belle victoire de sa carrière. « Contrairement à nos deux derniers matches, cette fois j’ai su saisir ma chance. Dans le jeu, je ne crois pas que j’ai joué à mon meilleur niveau. Il y a déjà eu des matches où j’ai eu l’impression de mieux jouer. C’est du point de vue tactique que c’était très bon, un de mes meilleurs matches. Le niveau de jeu était haut, mais pas excellent » a-t-il expliqué en conférence de presse.

Djokovic, une défaite historique

Eliminé en première semaine de l'US Open pour la première fois depuis 2006, Novak Djokovic confirme les quelques difficultés rencontrées dans ce format en Grand Chelem. Le Serbe abandonne son titre et est sûr de chuter du podium au classement ATP à la fin du tournoi. Daniil Medvedev et Andrey Rublev pourraient même lui passer devant. Pour Popyrin, c'est l'occasion rêvée puisqu'il n'avait jamais dépassé le troisième tour en Grand Chelem avant. D'ailleurs, en 2024, sa route a souvent été barrée par le Djoker puisqu'en Australie comme à Wimbledon, il avait proposé un beau combat avant de s'incliner en 4 sets.