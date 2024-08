Tennis : Désillusion pour Djokovic, la faute aux JO ?

Alexis Brunet

Après sa médaille d’or aux Jeux Olympiques, Novak Djokovic faisait son retour sur les courts lors de l’US Open. Malheureusement, le Serbe a été éliminé dès le troisième tour par l’Australien Alexei Popyrin. Le Djoker finira donc la saison sans avoir remporté le moindre majeur. En conférence de presse, Nole a avoué que les JO lui avaient pris beaucoup d’énergie.

Dernièrement, Novak Djokovic a remporté le dernier titre majeur qu’il manquait à sa carrière en mettant la main sur la médaille d’or aux Jeux Olympiques de Paris. Après cela, le Serbe avait décidé de s’aligner lors de l’US Open, mais cela a tourné court. Le Djoker s’est incliné dès le troisième tour du majeur face au 25ème mondial, Alexei Popyrin, en quatre sets (6-4, 6-4, 2-6, 6-4).

Tennis : La date de la retraite de Djokovic enfin dévoilée ? https://t.co/13zrQdyOUM pic.twitter.com/Yc75akjTo0 — le10sport (@le10sport) August 30, 2024

« J'ai joué l'un des pires tennis que je n’ai jamais joué »

Après la rencontre, Novak Djokovic a tenu à féliciter Alexei Popyrin pour son match. Le Serbe a toutefois avoué qu’il lui avait facilité la tâche en jouant l’un de ses pires tennis. Ses propos sont rapportés par L’Équipe. « Il a clairement mieux joué et méritait de gagner aujourd'hui. De mon côté, vu la façon dont je me sentais et la façon dont j'ai joué depuis le début du tournoi, le troisième tour est déjà un succès. J'ai joué l'un des pires tennis que je n’ai jamais joué, mon service étant de loin le pire de toute ma carrière (14 doubles fautes). Sur une surface rapide comme celle-ci, sans le service, sans la possibilité de gagner des points gratuits, avec un pourcentage de premier service très faible et beaucoup de doubles fautes, vous ne pouvez pas gagner. Surtout contre des gars en forme comme Alexei qui sert fort et met beaucoup de pression sur votre mise en jeu. Alors oui, c'était un match horrible pour moi. »

Djokovic a dépensé beaucoup d’énergie lors des JO

En plus d’avoir mal joué face à Alexei Popyrin, Novak Djokovic a aussi avoué qu’il était très fatigué à la suite des JO, ce qui a sûrement eu une incidence selon lui. « J'ai dépensé beaucoup d'énergie pour gagner l'or, et je suis arrivé à New York sans me sentir frais, ni mentalement ni physiquement. Mais comme c'était l'US Open, j'ai fait de mon mieux. Je n'ai aucun problème physique, je me sentais juste à court d'énergie. Ça se voyait dans ma façon de jouer. Dès le premier match, je ne me suis pas du tout senti à l'aise. Mais la vie continue. Là, je suis juste énervé, contrarié, avec un goût amer dans la bouche. C'est difficile d'avoir une perspective plus large. Demain sera un nouveau jour. »