Tennis : La mèche est vendue pour la retraite de Nadal ?

Pierrick Levallet

À 38 ans, Rafael Nadal est plus proche de la fin de sa carrière que du début. L’Espagnol profite donc du temps qui lui reste avant de raccrocher la raquette malgré les blessures. Le moment approche tout de même à grands pas. Cependant, Nadal devrait encore retarder l’échéance d’une année supplémentaire si tout se passe bien.

Considéré comme une véritable légende vivante du tennis, Rafael Nadal sait toutefois qu’il ne lui reste plus vraiment beaucoup de temps avant de raccrocher la raquette. Toujours autant miné par les blessures à 38 ans, l’Espagnol lutte comme il peut et tente de rafler le plus de titres possible avant de mettre un terme à sa carrière. Rafael Nadal pourrait d’ailleurs retarder l’échéance d’une saison supplémentaire si tout se passe bien pour lui.

«Je pense que nous le verrons encore jouer l’année prochaine»

« Je ne sais pas ce que Rafa Nadal va décider au sujet de sa retraite, mais je pense qu’il y a une partie de lui qui lui dit qu’il peut encore donner quelque chose de plus en 2025. Je pense que nous le verrons encore jouer l’année prochaine. Espérons‐le » a notamment indiqué le journaliste José Moron sur son compte X.

L'Open d'Australie réclame Nadal

Craig Tiley, lui aussi, voit bien Rafael Nadal continuer à jouer en 2025. « Mon intuition me dit que je ne veux pas prédire ce qu’il va faire, mais mon intuition est guidée par mon propre espoir. Tout dépendra de lui. Mais j’espère que nous verrons Nadal plus souvent cette année et l’année prochaine. Tant qu’il se sentira capable de rivaliser à ce niveau et de faire ce qu’il sait si bien faire, je pense qu’il jouera parce qu’il aime ce sport. Mais ce n’est que mon avis » a récemment confié le patron de l’Open d’Australie. Reste maintenant ce que Rafael Nadal décidera de faire. Lui-seul est maître de son destin et de la fin de sa carrière. À suivre...