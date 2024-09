Retraite : La femme de Djokovic peut tout faire basculer

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après avoir remporté la médaille d’or aux Jeux olympiques de Paris 2024, Novak Djokovic peut se targuer d’avoir tout remporté au cours de sa carrière, lui qui courait après la plus belle des breloques depuis le début de sa carrière. De quoi l’inciter à revoir ses plans pour son avenir ? L’ancienne joueuse Martina Navratilova s’interroge, soulignant notamment le rôle de sa femme dans sa réflexion.

Un sans-faute. Novak Djokovic a remporté la médaille d’or avec la manière lors des derniers Jeux olympiques de Paris 2024, ne perdant aucun set face à Matthew Ebden, Rafael Nadal, Dominik Koepfer, Stefanos Tsitsipas, Lorenzo Musetti et Carlos Alcaraz. Un parcours qui contraste avec celui de l’US Open quelques semaines plus tard, le Serbe s’inclinant au 3e tour contre Alexei Popyrin. A l’instar de Rafael Nadal, la question de la retraite est un sujet souvent évoqué pour et par Novak Djokovic, admettant il y a quelques mois qu’il était de plus en plus compliqué pour lui de quitter sa famille.

« Chaque fois que je dois quitter ma famille pour une longue période, cela me brise le cœur »

« Pour être honnête, c’est moi qui me casse la tête. Il y a toujours ce gamin en moi qui adore jouer au tennis et qui veut continuer à le faire. Mais d’un autre côté, je suis aussi père de deux enfants (Stefan, 9 ans, et Tara, 6 ans, ndlr). Chaque fois que je dois quitter ma famille pour une longue période, cela me brise le cœur, déclarait le joueur de 37 ans il y a quelques mois, au micro de Sportklub. C’est pourquoi je me dis toujours: ‘Combien de temps dois-je encore jouer? Combien de tournois dois-je encore disputer? Est-ce que cela en vaut encore la peine? »

« Je suis sûr que sa femme lui dit : ‘Il est temps de raccrocher maintenant, combien en faut‐il encore?’ »

Martina Navratilova s’interroge quant à elle sur la motivation de Novak Djokovic après sa breloque en or aux JO de Paris 2024, et souligne le rôle que sa femme pourrait jouer. « Il a obtenu ce qu’il voulait vraiment, à savoir la médaille d’or olympique, mais il veut toujours un 25e Grand Chelem pour en avoir un de plus que Margaret Court. Le temps le rattrapera… et c’est peut‐être déjà un peu le cas, car il n’était vraiment pas lui‐même lors du dernier match. Cela dépend de l’intensité avec laquelle le feu brûle encore. S’il brûle encore, je ne dirai jamais « tu ne devrais pas jouer », car il ne ternira jamais son héritage – il est ridiculement bon. Je suis sûr que sa femme lui dit : ‘Il est temps de raccrocher maintenant, combien en faut‐il encore?’. Peut‐être juste un de plus… mais, d’un autre côté, s’il gagne l’Open d’Australie, il voudra jouer à Roland Garros et à Wimbledon, n’est‐ce pas ? Il ne va pas arrêter comme ça, confie la Tchèque à Sky Sports, relayée par We Love Tennis. C’est à lui de décider. De toute façon, on ne peut pas critiquer parce que quelle carrière fantastique. J’aurais probablement raccroché, mais s’il aime jouer alors pourquoi pas ? »