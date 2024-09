Tennis : C’est terminé pour Djokovic ?

Jean de Teyssière

Novak Djokovic, âgé de 37 ans, arrive au crépuscule de sa carrière. Plus d’un mois après avoir remporté l’or olympique, Novak Djokovic a été éliminé brutalement de l’US Open par l’Australien Alexei Popyrin. Une défaite qui pourrait marquée la fin de Djokovic ? Pas si l’on en croit certains observateurs.

La carrière de Novak Djokovic a été marquée par une quête incessante de records et de titres. Avec son sacre olympique à Paris, le Serbe a complété son palmarès déjà exceptionnel. Cependant, son élimination surprise au troisième tour de l'US Open 2024 a soulevé des questions sur sa motivation et sa capacité à maintenir son niveau de jeu face à une nouvelle génération de joueurs.

Retraite : La femme de Djokovic peut tout faire basculer https://t.co/kSDnTZqFUp pic.twitter.com/rkoiqiULX3 — le10sport (@le10sport) September 5, 2024

«J'ai joué le pire tennis de ma vie»

Après sa défaite face à Alexei Popyrin, Novak Djokovic n'a pas caché sa colère : « Il a définitivement mieux joué et méritait de gagner aujourd'hui. De mon côté, honnêtement, étant donné comment je me sentais et la façon dont j'ai joué depuis le début de ce tournoi, le troisième tour est un succès. J'ai joué certains des pires tennis que j'aie jamais joués, honnêtement, avec de loin le pire service. J'ai dépensé beaucoup d'énergie pour gagner l'or, et je suis arrivé à New York sans me sentir frais mentalement et physiquement. »

La retraite approche ?

Malgré cette contre-performance, certains experts du tennis restent confiants quant à l'avenir de Djokovic. Mats Wilander, ancien numéro un mondial, a déclaré, dans des propos rapportés par We Love Tennis que : « Jusqu'à présent, je ne le vois pas vieillir, je ne pense pas que ce soit l'année où nous nous sommes dit 'ah, il a 37 ans'. Physiquement, je ne remarque rien qui vieillit, mentalement, il semble devenir plus intelligent. Je pense qu'il gagnera encore des Grands Chelem, qu'il terminera à 26. » Il faudra désormais attendre 2025.