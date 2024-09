US Open : Un exploit XXL va plomber Sinner ?

Arnaud De Kanel

L'affiche de la finale de l'US Open est connue ! Victorieux de Jack Draper, le numéro un mondial Jannik Sinner sera opposé à Taylor Fritz, tombeur de Frances Tiafoe. L'Américain tentera de devenir le premier américain à triompher en Grand Chelem depuis Andy Roddick en 2003. Un exploit monumental l'attend.

Difficile de trouver plus heureux que Taylor Fritz. Bien plus démonstratif que son futur adversaire, Jannik Sinner, l'Américain a fondu en larmes au moment de se rendre compte qu'il venait d'atteindre pour la première fois la finale d'un Grand Chelem. « Je crois que je n’avais pas vraiment compris. Ça m’a frappé quand Banks (NDLR : Le journaliste qui l’a interrogé sur le court) a dit que j’étais en finale et que la foule m’a acclamé. C’est un peu comme ça que je suis, je suis plus émotif quand je suis heureux. Quand je suis vraiment heureux, je pleure quand les films se terminent bien et pas quand ils sont tristes. C’est un peu comme ça que je suis. Donc oui, c’est juste de la joie. C’est un rêve de toute une vie qui devient réalité, quelque chose pour lequel j’ai travaillé toute ma vie pour être dans cette situation. Je pense que le simple fait de m’en rendre compte m’a un peu ému », a déclaré le tennisman de 26 ans. Il vise un énorme exploit.

Premier américain en finale depuis Roddick

Les Etats-Unis étaient assurés de compter sur un représentant en finale de l'US Open puisque la demi-finale opposait Taylor Fritz à Frances Tiafoe. Tombeur de son compatriote, Fritz est devenu le premier américain à rallier la finale d'un tournoi du Grand Chelem depuis Andy Roddick en 2009.

Un titre inattendu ?

Taylor Fritz vise le plus gros exploit de sa carrière. Dimanche, il pourrait succéder à Andy Roddick. Dans une décennie marquée par la domination du Big 4 composé de Novak Djokovic, Andy Murray, Roger Federer et Rafael Nadal, les Etats-Unis cherchent leur vainqueur de Grand Chelem. En cas de victoire face à Jannik Sinner dimanche, Fritz deviendra le premier américain à remporter un Majeur depuis Roddick en 2003, à l'US Open. Le numéro un mondial est prévenu.