Tennis : Il vend la mèche pour l’avenir de Djokovic ?

Quelques semaines après sa médaille d’or aux JO de Paris 2024, Novak Djokovic est sorti par la petite porte à l’US Open. La question de son avenir revient régulièrement sur la table, et alors que le Serbe avait insinué qu’il pourrait se retirer afin de profiter de sa famille, un autre son de cloche est évoqué.

Alors que Rafael Nadal semble proche de la retraite, la question se pose également pour Novak Djokovic. Le Serbe a fêté ses 37 ans en mai dernier et a remporté le dernier trophée qui lui manquait il y a quelques semaines en décrochant la médaille d’or lors des Jeux olympiques de Paris 2024 au terme d’un parcours parfait, ne perdant aucun set contre Matthew Ebden, Rafael Nadal, Dominik Koepfer, Stefanos Tsitsipas, Lorenzo Musetti et Carlos Alcaraz. Les avis divergent sur la question, mais aux yeux de Paul McNamee, Djokovic va vouloir prolonger le plaisir sous l’oeil de ses enfants.

« L'une des choses qui le motivent, c’est qu’il aime jouer devant ses enfants »

« S’il n’a pas pris pas sa retraite après les Jeux olympiques, cela signifie qu’il jouera encore un peu, estime l’ancien numéro 1 mondial en double auprès du média serbe Sportklub, rapporté par We Love Tennis. C’était un moment qu’il aurait pu choisir, mais il ne l’a pas fait. Je pense que l’une des choses qui le motivent, c’est qu’il aime jouer devant ses enfants, qu’ils le voient sur le terrain. La famille est très importante dans les Balkans, Stefan et Tara viennent le voir et il adore ça. Il jouera sûrement l’année prochaine. »

Djokovic s’interroge

Cependant, la question de la famille pourrait justement jouer en faveur d’une retraite pour Novak Djokovic. C’est en tout cas ce qu’il indiquait il y a quelques mois. « Pour être honnête, c’est moi qui me casse la tête. Il y a toujours ce gamin en moi qui adore jouer au tennis et qui veut continuer à le faire. Mais d’un autre côté, je suis aussi père de deux enfants (Stefan, 9 ans, et Tara, 6 ans, ndlr). Chaque fois que je dois quitter ma famille pour une longue période, cela me brise le cœur. C’est pourquoi je me dis toujours: ‘Combien de temps dois-je encore jouer? Combien de tournois dois-je encore disputer? Est-ce que cela en vaut encore la peine? », s’interrogeait Novak Djokovic auprès de Sportklub.