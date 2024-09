Tennis : Djokovic battu, il fait une grande annonce pour 2025 !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Battu au troisième tour de l'US Open la semaine dernière par Alexei Popyrin, sa première défaite en première semaine de Grand Chelem depuis l'Open d'Australie 2017, Novak Djokovic va conclure 2024 sans titre du Grand Chelem. C'est un petit déchirement pour celui qui avait dominé la saison 2023. A 37 ans, les efforts sont sans doute plus difficiles à donner mais pour beaucoup d'observateurs, rien n'est joué.

Enfin champion olympique après avoir couru toute sa carrière après ce titre, Novak Djokovic n'a pas pu se relancer de la meilleure des manières lors de l'US Open. L'enchaînement cet été était difficile à réaliser et le Serbe devra attendre l'Open d'Australie en 2025 s'il veut renouer avec le succès en Grand Chelem. Malgré son âge, il peut espérer retrouver une certaine domination.

Djokovic frais pour 2025 ?

Avec aussi peu de titres en 2024, Novak Djokovic connaît une saison particulière. Malgré les défaites, on peut imaginer qu'il n'a pas accumulé une immense fatigue au cours des derniers mois. Lundi prochain, il sera décroché du trio de tête au classement ATP mais cela lui permettra peut-être de respirer en fin de saison pour préparer au mieux l'Open d'Australie. « Cela lui rappelle simplement qu’il est toujours un être humain. Il avait un objectif principal cette année : l’or aux Jeux olympiques. Il a subi une opération au genou au pire moment possible et a quand même remporté l’or. Cette défaite montre seulement qu’il sera encore plus prêt pour la fin de saison et pour l’Open d’Australie » analyse Mats Wilander, ancien numéro 1 mondial, dans des propos rapportés par We Love Tennis.

« Il faut arrêter de s’étonner quand il perd »

Novak Djokovic a donné l'habitude à ses fans de remporter tous les tournois auxquels il participe. Alors quand les choses ne se passent pas forcément comme prévu en 2024, les spéculations autour de sa retraite sont nombreuses. « C’est comme ça que ça se passe pour lui – bien sûr, il aimerait gagner tous les Grands Chelems, mais cela signifie qu’il a plus de temps pour se reposer, s’entraîner, travailler sur quelques petites choses, afin qu’il puisse redevenir un joueur de 27 ans en Australie. Il faut arrêter de s’étonner quand il perd, mais être plus surpris qu’il gagne encore des tournois à 37 ans » poursuit le Suédois.