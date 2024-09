US Open : Sinner lui fait vivre un calvaire, il vomit en plein match

Arnaud De Kanel

Véritable sensation de cet US Open, Jack Draper s'est arrêté en demi finale suite à sa défaite face à Jannik Sinner. Le numéro un mondial a malmené le Britannique qui a été pris de vomissements, notamment à cause de la pression et de l'enjeu de cette rencontre. Des images rares sur un court de tennis.

La finale de l'US Open verra Jannik Sinner et Taylor Fritz s'affronter. Le numéro un mondial italien a en effet disposé de la surprise Jack Draper, à bout d'énergie et dévoré par la pression au point de vomir sur le court. Le Britannique est revenu sur son calvaire face à la presse.

«Je me sens un peu malade quand ça devient difficile»

« C’était un match très physique. C’est pour ça que Jannik est le numéro 1 mondial, parce que quand on joue contre les meilleurs joueurs, l’intensité est différente. C’est un pas en avant. J’ai vraiment ressenti, même si je me sens généralement assez détendu, que j’étais plus excité aujourd’hui, un peu plus nerveux. Je suis vraiment quelqu’un qui est, je pense, un être humain assez anxieux. Je pense que lorsque vous additionnez tout cela, je ressens parfois un peu de nausée sur le court, et je me sens un peu malade quand ça devient difficile », a déclaré Jack Draper dans des propos relayés par We Love Tennis. Mark Petchey estime que Draper devra travailler sur ce point précis.

«Ce sera son plus grand sacrifice pour être le meilleur possible»

« Tous ceux qui pensent que Jack Draper ne travaille pas aussi dur que les autres ne l’a pas côtoyé ou n’a pas été sur le terrain avec lui. Est‐ce que je crois qu’il a besoin de se trouver un point de base dans un endroit chaud et humide pour se sentir à l’aise dans ces conditions ? Oui. Ce sera son plus grand sacrifice pour être le meilleur possible », a écrit le consultant sur X. Une soirée à oublier pour Jack Draper.