Tennis : Benoit Paire moqué en direct !

Arnaud De Kanel

Sèchement battu en 37 minutes au premier tour du tournoi de Rennes face au 164ème joueur mondial, le Britannique Jacob Fearnley, Benoit Paire a été moqué par Marion Bartoli ce dimanche matin à la radio. L'ancienne gagnante de Wimbledon s'est amusée de cette nouvelle déconvenue du tennisman français.

Benoit Paire a refait parler de lui cette semaine en s'inclinant en 37 minutes chrono au premier tour du tournoi de Rennes. L'actuel 263ème joueur mondial avait par la suite provoqué le public rennais en lui adressant des baisers. Un nouvel événement risible pour Benoit Paire qui a été copieusement moqué par Marion Bartoli sur le plateau des Grandes Gueules du Sport ce dimanche matin.

Tennis : Nadal, Djokovic, Federer… Cette star a fait son choix ! https://t.co/8ZQKtaoEKI pic.twitter.com/VrPFpzlfOG — le10sport (@le10sport) September 15, 2024

«Ça m’a forcément fait rigoler, je suis désolée»

« Ça m’a fait énormément rire. 37 minutes, ça fait quand même extrêmement court. Nicolas Mahut a essayé tant bien que mal de ne pas trop l’accabler. C’est ce qui m’a fait le plus rire. Il a dit qu’il avait eu des infiltrations au niveau du poignet et qu’il était donc venu se tester en match… On a tous les entraînements du monde pour se tester. C’est fort de café. Ça m’a forcément fait rigoler, je suis désolée, j’ai rechuté, mais j’étais obligée d’en parler. Ça ne m’a pas énervé. Je ne vais pas l’accabler encore plus, c’est l’excuse trouvée qui me fait rire. C’était trop drôle pour que je puisse le laisser passer », s'est amusée Marion Bartoli en direct sur RMC. Sarah Pitkowski n'a elle pas du tout été amusée et a fustigé l'attitude de Benoit Paire.

«C’est inadmissible»

« Le comportement qu'il a sur le terrain est inadmissible. Ça n’engage que lui s’il est à l’autre bout du monde. Mais se comporter comme ça, dans un tournoi français, a des conséquences ! Ça ne l'impacte pas lui uniquement, ça impacte aussi l'image du tennis français. C’est inadmissible et ça devrait même être sanctionné. Envoyer des baisers au public pour narguer tout le monde, ça ne fait plus rire du tout », a déclaré la consultante.