Tennis : Djokovic a réussi une mission impossible !

Vainqueur de 24 Grand Chelems en carrière, Novak Djokovic est considéré par beaucoup comme le plus grand joueur de tous les temps. Le Serbe, vainqueur des Jeux Olympiques de Paris 2024, ne pourra jamais être véritablement rattrapé selon l’ancien numéro un mondial en double Paul McNamee, pas même par un certain Carlos Alcaraz.

Que manque-t-il à Novak Djokovic ? Pas-grand-chose. A 37 ans, le Serbe a tout gagné. Seul les Jeux Olympiques manquaient au palmarès du natif de Belgrade, qui a triomphé en août dernier de Carlos Alcaraz, qui pour beaucoup, sera son successeur au sommet du circuit ATP. Si le jeune Espagnol a déjà remporté quatre Grand Chelems à seulement 21 ans, certains estiment qu’il est quasiment impossible de rattraper les 24 titres de Djokovic en majeur.

Tennis : Nadal lâche une annonce, tout est relancé pour sa retraite ? https://t.co/Udfz3BmRyF pic.twitter.com/HXLMQLjcv1 — le10sport (@le10sport) September 14, 2024

« Dans vingt ans, on parlera donc de Novak comme du plus grand joueur de tous les temps »

C’est notamment le cas de Paul McNamee. Ancien numéro un en double, ce dernier estime que le nombre de titres de Grand Chelems de Novak Djokovic sera inatteignable, et c’est cette donnée qui fera de lui le plus grand joueur de tous les temps. « Il faudra 20 ans pour qu’un joueur comme Alcaraz batte le record de Novak en Grand Chelem – ce n’est pas impossible, mais c’est peu probable. Dans vingt ans, on parlera donc de Novak comme du plus grand joueur de tous les temps », a lâché McNamee dans des propos relayés par WeLoveTennis.

« Sa biographie est la plus grande »

« Oubliez toutes les affinités personnelles, sa biographie est la plus grande. Personnellement, je n’ai jamais dit qu’il était le plus grand avant les Jeux olympiques, je disais que tout le monde devait d’abord terminer sa carrière, mais l’or aux Jeux olympiques a déjà cimenté le statut de Novak », argumente ce dernier. « C’est un énorme succès, non seulement en raison de l’or, mais aussi de la façon dont il l’a obtenu – il a joué un match fantastique contre un joueur de tennis exceptionnel comme Alcaraz ».