«De la chance» : Djokovic dévoile le secret de son succès !

Alexis Brunet

Novak Djokovic est l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du tennis, si ce n’est le meilleur selon certains. Le Djoker a consacré sa vie à son sport et il a fait preuve d’un grand professionnalisme pour atteindre ce niveau. Toutefois, le Serbe a également reconnu qu’il avait eu un peu de chance, en rencontrant notamment certaines personnes lorsqu’il était plus jeune.

Du haut de ses 37 ans, Novak Djokovic n’a plus rien à prouver dans le monde du tennis. Le Serbe qui est déjà leader au nombre de Grand Chelem remportés vient également d’ajouter le dernier titre majeur qu’il manquait à son palmarès. Le Djoker a enfin réussi à décrocher la médaille d’or aux Jeux Olympiques de Paris.

Djokovic rend hommage à son père et sa mère tennistiques

Si la réussite de Novak Djokovic s’explique notamment par son grand professionnalisme, il la doit également à certaines personnes. Lors d’une interview pour la radiotélévision serbe, le Djoker a rendu hommage à Jelena Genčić et à Nikola Pilić, qui sont pour lui sa mère et son père tennistiques. « J’ai commencé à jouer au tennis pendant la guerre. J’avais besoin de parents, de quelqu’un qui croyait en moi. J’ai toujours essayé de respecter mon adversaire, croire en moi était essentiel. Chaque mot, chaque pensée a son propre pouvoir. Cela est venu de chez moi, et puis, bien sûr, cela a pris forme avec Jelena Genčić, qui était ma mère tennistique, et par la suite avec Nikola Pilić, qui était mon père tennistique, qui a entraîné les plus grands noms. »

« Je peux dire que j’ai eu de la chance »

Novak Djokovic en a conscience : sans Jelena Genčić et Nikola Pilić, il n’aurait peut-être pas fait la même carrière. Le Serbe a eu beaucoup de chance de les connaître. « Jelena c’était jusqu’à mes treize ans, puis Pilić jusqu’à mes premiers jours professionnels. Au final, je peux dire que j’ai eu de la chance, car ma famille et moi avons rencontré des experts de haut niveau, des experts qui savaient non seulement comment transmettre des connaissances sur le tennis, mais aussi comment m’aider mentalement et émotionnellement. »