Nadal : Le cauchemar est terminé, Djokovic a halluciné à Paris

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Loin de ses standards depuis le début de l'année, Novak Djokovic a réussi l'objectif ultime de sa carrière en décrochant la médaille d'or aux Jeux olympiques de Paris 2024. C'est le seul grand titre qui manquait à son palmarès. Lors de ce tournoi, il a déployé son meilleur tennis pour terrasser ses adversaires, à commencer par Rafael Nadal. Sur la terre battue du court Philippe-Chatrier, l'effort était tout de même remarquable face à un Espagnol en délicatesse physique.

A 37 ans, Novak Djokovic a peut-être réalisé l'un des plus grands exploits de sa carrière en allant chercher cette médaille d'or aux JO de Paris 2024. Le Serbe a dû battre son grand rival Rafael Nadal au deuxième tour. Un match dont il avait certainement besoin pour aller au bout.

Nadal à Roland-Garros, l'immense défi

Depuis le début de sa carrière, Rafael Nadal a fait de Roland-Garros sa deuxième maison. S'il est vrai que la compétition se déroulait sous la bannière olympique, le Majorquin restait chez lui. Mais à 38 ans, il n'a pas pu rivaliser avec Novak Djokovic. « Avant la finale de Paris, je n’ai pas perdu un seul set, j’ai battu Nadal chez lui – même s’il n’était pas à son meilleur niveau, mais quand même, le battre à Paris, c’est quelque chose d’énorme (…) Nadal a été imbattable pendant longtemps, il n’a perdu que quelques fois sur le court Philippe‐Chatrier (112−4 à Roland‐Garros) », s'est enflammé le Serbe dans des propos rapportés par Tennis Majors.

« C’est la plus haute montagne à gravir »

Battre Rafael Nadal à Roland-Garros est un immense exploit pour Novak Djokovic. Une performance qu'il a a réussi à faire à deux reprises précédemment (2015 et 2021). Le Serbe savait peut-être inconsciemment qu'en allant chercher cette victoire importante à Paris aux Jeux Olympiques, qu'il était capable de tout. « Chaque fois que vous entrez sur le court avec lui, il est le favori. Même aux Jeux olympiques, il a eu des problèmes de blessure, j’étais en meilleure forme, mais vous savez que c’est la plus haute montagne à gravir. Il est peut‐être la seule raison pour laquelle je n’ai pas plus de titres à Roland‐Garros, mais je dis que chaque victoire contre lui vaut double » poursuit le numéro 4 mondial.