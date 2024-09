Tennis : Les héritiers de Djokovic, Nadal et Federer, c'est eux !

Amadou Diawara

Après Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic ne devraient pas tarder à prendre leur retraite sportive. Pour assurer la succession du Big 3, deux jeunes joueurs tiennent la corde. D'après Pablo Carreno Busta, Jannik Sinner (23 ans) et Carlos Alcaraz (21 ans) devraient dominer la planète tennis dans les années à venir.

Lors des deux dernières décennies, Roger Federer (43 ans), Rafael Nadal (38 ans) et Novak Djokovic (37 ans) ont éclaboussé de leur classe le circuit ATP. En effet, le Big 3 a presque tout raflé sur son passage, notamment les Grand Chelem. Alors que Roger Federer a pris sa retraite, Rafael Nadal et Novak Djokovic ne devraient plus faire long feu sur les courts. Ce qui devrait profiter à Jannik Sinner et à Carlos Alcaraz.

«Ils régneront pendant les 20 prochaines années »

Lors d'un entretien accordé à Punto de Break, Pablo Carreno Busta (33 ans) a affirmé que Jannik Sinner (23 ans) et Carlos Alcaraz (21 ans) allaient prendre la place de Novak Djokovic, Roger Federer et de Rafael Nadal sur le circuit. Et ils pourraient être accompagnés par un nouveau talent. « Ils sont encore très jeunes, tant Sinner que Carlos. Il est clair qu’ils sont très bons, mais nous tenons déjà pour acquis qu’ils régneront pendant les 20 prochaines années comme l’ont fait Roger, Rafa et Novak. Beaucoup de choses peuvent arriver, il n’est pas facile de maintenir le niveau d’exigence pendant si longtemps, ou le niveau de succès pour partager les quatre Grands Chelems, comme cela s’est produit cette année », a estimé l'Espagnol, avant d'en rajouter une couche.

«Un autre très bon joueur peut apparaître»

« De nouvelles personnes peuvent également apparaître, un autre très bon joueur peut apparaître avec quatre ans de moins que Carlos, par exemple. Je ne pense pas que l’avenir n’appartienne qu’à ces deux joueurs, d’autres viendront leur compliquer la tâche, mais il semble que ces deux‐là seront là pour de très nombreuses années », a conclu Pablo Carreno Busta dans des propos rapportés par We Love Tennis.