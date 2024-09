Tennis : Humilié en un temps record, Benoît Paire est mort de rire

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Présent du côté de la Bretagne, Benoit Paire a disputé ce mercredi deux matchs à l’occasion du tournoi de Rennes, un en simple et un en double. Et pour le Français, qui n’est plus que l’ombre de lui-même depuis un moment maintenant, cela s’est soldé par une véritable humiliation. Une journée compliquée qui n’a pas manqué… d’amuser Benoit Paire.

263ème joueur au classement ATP, Benoit Paire n’en finit plus de dégringoler. Après avoir été très haut, le Français est désormais au plus bas. On a encore pu le voir ce mercredi à l’occasion du tournoi de Rennes, où il était aligné. Ça a alors viré à l’humiliation pour Benoit Paire, d’abord en simple. Opposé à Jacob Fearnley, il s’est lourdement incliné en deux sets (6-1, 6-0), en seulement 37 minutes de jeu. Rebelotte un peu plus tard pour lui, cette fois en double. Associé à Luca Sanchez, Benoit Paire a cette fois perdu en 49 minutes (6-1, 6-3).

Benoit Paire préfère en rire

Ça a donc viré à l’humiliation pour Benoit Paire à l’occasion du tournoi de Rennes. Comme le rapporte L’Equipe, il n’a d’ailleurs pas manqué de provoquer le public lors de sa défaite en simple. En réponse aux sifflets, le Français a enchainé les bises ironiques. Par la suite, Paire a posté un message sur X avec 3 émojis qui pleurent de rire.

😂😂😂 — paire benoit (@benoitpaire) September 11, 2024

« J’ai compris rapidement que ça ne servait à rien de rester trop longtemps »

Si Benoit Paire préfère prendre cette déroute avec amusement, ce n’est pas forcément le cas de Nicolas Mahut, directeur du tournoi de Rennes. « Au moins, on parle de l'Open Blot. Il paraît que bonne ou mauvaise, tant qu'il y a de la pub, c'est bien. J'ai vu quatre jeux et j'ai compris rapidement que ça ne servait à rien de rester trop longtemps. Je pense que ça aurait été mieux, pour lui et pour le public, qu'il se retire. (…) Il a voulu se tester. En fait, c'était la pire des choses à faire parce que le public, ne sachant pas ça, a été déçu. Il s'attendait à voir Benoît compétitif ou au moins essayer. Se passe ce qu'il se passe : Benoît diminué qui sait que ça ne va pas, le public qui ne sait pas, il y a un décalage et ça siffle », a confié l’ancien joueur français pour L'Equipe.