Tennis : Nouveau pétage de plombs de Benoît Paire, le combat continue...

Alexis Poch - Journaliste

Actuellement à la 142ème place mondiale, Benoît Paire a quitté le top 100 depuis un moment et il continue à se battre sur le circuit Challenger pour tenter de revenir dans l'élite. Le Français au tempérament de feu a refait une apparition sur le circuit ATP cette semaine lors du tournoi ATP 250 de Houston sur la terre battue grise américaine. Malheureusement, il ne va pas marquer beaucoup de points pour retrouver une place dans le grand tableau de Roland-Garros. Et cette fois-ci, il aura du mal à recevoir une invitation...

Très connu sur le circuit pour son immense talent mais aussi pour ses facéties qui lui ont parfois beaucoup coûté, Benoît Paire disputait son premier match sur le circuit ATP depuis le tournoi de Montpellier en février dernier. A Houston, le Français de 34 ans affrontait Daniel Galan au premier tour et il s'est incliné de justesse après un joli combat frustrant. C'est surtout dans son message après le match que l'on peut ressentir une certaine inquiétude...

Plus long tie-break de l'histoire du tournoi

En affrontant un bon joueur de terre battue du top 100, Benoît Paire ne partait pas favori mais il avait besoin de cette victoire pour encore espérer progresser. L'Avignonnais s'est incliné en deux sets (7/6 6/4) et il a disputé le plus long tie-break de l'histoire de ce tournoi puisque le Colombien a fini par triompher 15 points à 13. Après cette première manche très disputée, la suite a été plus compliquée pour Paire même s'il a fait un petit retour.

Un fléau difficilement supportable

Après la rencontre, Benoît Paire s'est exprimé sur les réseaux sociaux en montrant une image de messages d'insultes envers lui de la part de parieurs frustrés par sa défaite. Ce problème prend beaucoup trop de place sur le circuit ces dernières années et le Français est loin d'être le seul à en pâtir. « Ne vous inquiétez pas, vous ne me verrez bientôt plus !!! Je penserai à vous qui avez perdu 2 euros et c'était vos économies » a-t-il lancé, visiblement pas touché comme on pouvait s'y attendre.

Pas de Roland-Garros ?

Victime d'un terrible burn-out à la sortie du Covid, Benoît Paire est redescendu dans la hiérarchie ces dernières années et depuis quelque temps, son classement ne lui permet plus de figurer dans le grand tableau des Grands Chelems sans invitation. Cette occasion manquée de marquer de gros points ne lui permettra pas d'être dans le cut pour le tableau principal de Roland-Garros et malheureusement pour lui, il ne devrait pas être dans les premiers candidats pour une wild-card.