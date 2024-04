Tennis : Une menace est annoncée pour Djokovic

Amadou Diawara

Depuis le début de l'année 2024, Jannik Sinner a déjà remporté trois tournois, dont un Grand Chelem : l'Open d'Australie, Rotterdam et Miami. Selon Justine Henin, Novak Djokovic doit se méfier du prodige italien de 22 ans. En effet, l'ancienne gloire belge voit Jannik Sinner devenir numéro un mondial.

Ces derniers mois, Jannik Sinner monte en puissance. Du haut de ses 22 ans, le prodige italien a remporté trois tournois depuis le début de l'année 2024, dont un Grand Chelem : l'Open d'Australie, Rotterdam et Miami. Alors que Jannik Sinner a surclassé Grigor Dimitrov en finale du tournoi floridien il y a quelques jours (6-3, 6-1), Justine Henin s'est totalement enflammée.

Tennis - Djokovic : Une surprise est évoquée avec Federer ! https://t.co/UEZDZKkE9M pic.twitter.com/EqX50tIFyD — le10sport (@le10sport) April 2, 2024

«Il deviendra numéro 1 mondial si...»

« On le voyait arriver, bien sûr, vu la fin de saison dernière. On le sentait être capable de jouer comme il l'a fait chez lui, devant son public où il était arrivé à battre Djokovic de cette manière (en poules au Masters de Turin NDLR), en étant extrêmement déterminé et conquérant, sans oublier ces victoires contre Medvedev. On sentait cette phase de confiance énorme mais on se posait encore la question du format Grand Chelem sur lequel il avait buté à plusieurs reprises en perdant des gros combats. Et il a battu Djokovic à nouveau et il y a ce scénario en finale de l'Open d'Australie : revenir de deux sets à zéro pour sa première finale alors qu'il était dans le doute… La manière avec laquelle il a géré ça m'a vraiment impressionné. Mais je ne pense pas que ça ait été un déclic, plutôt une continuité de tout ce qu'il a mis en place » , a déclaré Justin Henin, consultante chez Eurosport .

«C'est le plus fort pour le moment»