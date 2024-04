Tennis : Djokovic fait une annonce surprise, il s’explique

Alexis Brunet

Dernièrement, Novak Djokovic a surpris tout le monde, en annonçant sa séparation avec son coach depuis 2019. Un choix qui peut s'expliquer par la mauvaise passe que traverse actuellement le numéro un mondial. Mais selon Jimmy Connors, le Serbe avait peut-être tout simplement besoin d'un peu de changement, et d'un nouveau regard.

Roland-Garros arrive à grand pas, et Novak Djokovic sera l'un des grands favoris. Le Serbe s'était imposé l'année dernière, avec l'aide de son coach, Goran Ivanisevic. Mais le Djoker ne pourra pas compter sur l'aide de ce dernier pour le tournoi parisien, car les deux hommes ont mutuellement mis fin à leur collaboration, qui durait depuis 2019.

Une grosse dispute à l'origine de cette séparation ?

Depuis cette annonce, de nombreuses théories ont été émises, sur la raison de ce choix. Selon Craig Shapiro, journaliste pour la chaîne ESPN , cela serait peut-être lié à une dispute entre les deux hommes. Goran Ivanisevic aurait eu une altercation avec Novak Djokovic, lors d'un entraînement à Indian Wells. L'ancien coach du Djoker lui reprochait de ne pas s'investir assez, ce qui n'aurait pas été apprécié par le numéro un mondial.

«Il fallait un regard neuf, peut‐être»