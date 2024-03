Tennis : Comment Ivanisevic a permis à Djokovic de devenir le meilleur

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ancien numéro 2 mondial et vainqueur de Wimbledon en 2001, Goran Ivanisevic a débarqué au service de Novak Djokovic à partir de 2018. Le Croate, réputé pour son grand service super efficace, a travaillé à merveille ce coup du Serbe pour lui permettre de durer et de poursuivre sa domination extraordinaire sur le circuit ATP. Ces dernières années, le numéro 1 mondial est devenu l'un des meilleurs serveurs du monde alors qu'il s'agissait d'une faiblesse à ses débuts.

Mardi, Novak Djokovic a annoncé la séparation avec Goran Ivanisevic, son entraîneur depuis 2018. Lors de toutes ces années, le duo a connu des épreuves mémorables et le Serbe a certainement vécu sa meilleure période aux côtés du Croate. Avant de repartir de plus belle sur terre battue et d'écrire une autre histoire, il faut se repencher sur l'efficacité d'Ivanisevic avec le Djoker, toujours bien assis sur le trône.

Un nouveau service

Dans son message de remerciements à Goran Ivanisevic où on apprend la séparation, Novak Djokovic n'a pas oublié d'évoquer un secteur du jeu où le Croate l'a beaucoup aidé pour progresser : le service. Le Serbe n'a jamais été un grand serveur en termes de vitesse et ne le sera jamais mais force est de constater que depuis quelques années, il fait partie des meilleurs joueurs en termes d'efficacité. Capable de multiplier les aces, il a changé son geste pour continuer à dominer le circuit afin de compenser l'âge et forcément un physique en baisse.

Tennis : Bilan positif pour Garcia, elle va mieux ! https://t.co/qr53qjM0Z9 pic.twitter.com/cTMz5LY02z — le10sport (@le10sport) March 29, 2024

Des épreuves difficiles qui forgent

Depuis 2018, Novak Djokovic a engrangé la moitié de ses victoires en Grand Chelem : 12. C'est d'ailleurs à la suite d'une épreuve difficile que le duo avec Goran Ivanisevic s'est formé. En effet, après sa victoire à Roland-Garros en 2016, synonyme de Grand Chelem en carrière, il avait connu une décompression avant de se blesser au coude l'année suivante. « Ensemble, nous avons écrit l’histoire de notre sport, nous avons gagné des Chelems, terminé des saisons en tant que numéro un mondial, mais nous avons aussi traversé des épreuves et des moments difficile : disqualification à l’US Open, expulsion d’Australie… Je me souviendrai toujours qu’il était là pour moi en tant que personne, en tant qu’être humain, d’abord et avant tout, et qu’il a apporté le bon ensemble de valeurs dans notre relation » rappelle le Serbe.

12 Grands Chelems ensemble

Dans sa carrière, Novak Djokovic a parfois changé d'entraîneur pour repartir sur de nouvelles bases. Cette décision qui vient à quelques semaines de fêter ses 37 ans est surprenante mais il faut souligner que cette association aurait mérité plus de reconnaissance. En particulier de la part de l'ATP puisque Goran Ivanisevic n'a jamais été élu meilleur entraîneur de l'année, une anomalie pour ce grand champion.